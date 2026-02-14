Hugo García celebra que se convertirá en padre saltando de un avión: "La locura que hice en México"

Hugo García e Isabella Ladera han anunciado oficialmente que se convertirán en padres juntos con una tierna imagen de su ecografía. Ahora, el exchico reality reveló que saltó de un avión para celebrar la gran emoción que siente.

¡Hugo García salta de un avión!

Desde hace unos años, Hugo García ha contado en muchas ocasiones sus ganas de formar una familia y convertirse en padre. Ahora, el peruano está feliz tras el embarazo de su pareja Isabella Ladera, con quien tendría una relación de menos de un año.

Después de anunciar que serán padres, el chico reality reveló que cometió una locura para anunciar que será papá por primera vez. Es así como muestra varias imágenes de cómo saltó de un avión en México.

"Al fin les puedo contar la locura que fui a hace en México. 'Voy a ser papá', lo que sentí en ese momento antes de saltar último del avión, les juro que es indescriptible... ayyy lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas", expresó.

Su locura tras convertirse en padre muy pronto, tuvo casi medio millón de reacciones en las redes sociales. Quien se emocionó fue Isabella Ladera y al comentar afirmaba su ilusión de formar una familia con el exchico reality.

"jajajajaa que ilusión todo lo que se no vieneeeee", expresó.

Espera su primer bebé junto a Isabella

La pareja acaban de anunciar que serán padres con una tierna publicación en redes sociales. La pareja sorprendió a sus seguidores con una romántica foto en la playa, donde aparecen abrazados mientras muestran una ecografía, anunciando así la dulce espera de su primer bebé.

Isabella acompañó la publicación con una frase corta que tocó el corazón de sus seguidores. "mitad tuya, mitad mía, nuestro", escribió, generando miles de "me gusta" y comentarios en cuestión de horas.

Como era de esperarse, varias figuras del espectáculo no tardaron en felicitar a la pareja. Uno de los primeros en pronunciarse fue Mario Irivarren, amigo cercano de Hugo, quien dejó un mensaje muy emotivo. Luciana Fuster también se sumó a las felicitaciones y comentó con entusiasmo.

De esta manera, Hugo García está muy emocionado por convertirse en padre por primera vez al lado de Isabella Ladera. Es así como el exchico reality decidió saltar de un avión para celebrar que muy pronto llegará su bebé, reafirmando así su gran deseo de formar una familia.