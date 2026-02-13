Pamela López señala que no habría hablado mal de Christian Cueva: "Siempre he contado mi verdad"

Hace unos días, el Octavo Juzgado de Familia ha pedido prisión preventiva para Pamela López por desobediencia a la autoridad tras hablar de Christian Cueva. Después de varios días en silencio ante los medios, la influencer salió a declarar y señala que solo habría contado su verdad.

Pamela López sale a defenderse

En una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', Pamela López estuvo realizándose una limpia por el mes de San Valentín. Así mismo, señaló sobre el caso legal donde tiene un pedido de prisión preventiva por desobediencia a la autoridad por hablar de Christian Cueva ante los medios.

"¿En algún momento tú consideras que has hablado sobre el padre de tus hijos como tal, para que puedan emplear esta medida hacia ti?", le preguntan, y ella responde: "La respuesta es no, yo siempre me he defendido, siempre he contado mi verdad. Ya el Ministerio se encargará de hacer lo suyo".

Como se recuerda, el Octavo Juzgado de Familia ha pedido al Ministerio Público la detención efectiva de la influencer por desobedecer al juez cuando señaló de no referirse hacia Christian Cueva, ni exponer a sus hijos a los medios.

Sobre policías en su casa tras denuncia

En otro momento, la influencer señala que habría algún poder que habría movido a los efectivos policiales tras la denuncia de su examiga Selene Cucat. Deslizando así que habría alguien apresurando las cosas.

"Mi jurisdicción es una, la denuncia fue en otro lado en Surco, una cosa bien inexplicable, la inmediatez. Hay tantos corruptos, tantos choros, tantos delincuentes que hoy en día acechan a los ciudadanos de a pie y oh casualidad, mi casa a las 10 de la noche denunciada. Esas cosas me dejan mucho que pensar y voy a seguir defendiendo a los míos", aclaró.

Aunque no quiere acusar directamente sobre alguna persona de estos movimientos supuestamente apresurados, la influencer presume que habrían personas atrás de ello que la buscan tener presa.

"Yo puedo presumir que estamos hablando de personas que tienen mucho poder y que estarían detrás de todo esto, eso puedo presumir", aclaró la influencer.

De esta manera, Pamela López sale a responder ante la prensa y afirma que seguirá todos los medios legales para defenderse. Afirma que jamás habría hablado mal sobre Christian Cueva y que solo contaba su verdad. Así mismo, señaló que tras la denuncia de Selene Cucat, habría personas con mucho poder detrás que desean verla presa.