Samahara Lobatón se quiebra al hablar de su hijo que está en UCI: "Tiene bronquiolitis y neumonía severa"

A pesar de la coyuntura que viene pasando Samahara Lobatón en problemas legales con Bryan Torres, viene pasando por momentos complicados por la salud de su pequeño hijo de cuatro meses. La joven reveló que su bebé está internado en UCI.

Samahara Lobatón sobre el estado de su hijo

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón ha revelado hace unos días que su último hijo se encontraba muy delicado de salud internado en un hospital. Ahora, estuvo presente en el programa 'Arriba mi gente' para contar detalles de su situación. Es así como reveló que tras contagiarse de gripe, su bebé de cuatro meses terminó internado en UCI.

"Es mi último hijo que está en UCI. Mi hija lo contagió de gripe. Es un bebé que nació prematuro, no tiene las defensas que debería tener, entonces le juega en contra. Tiene bronquiolitis y tiene neumonía severa y está entubado en UCI", expresó.

Como se recuerda, su pequeño hijo nació de manera prematura cuando se encontraban de viaje en Estados Unidos. Así mismo, la influencer señaló que está pasando por momentos complicados entre visitas a su hijo y cuidar a sus otras dos hijas, además de su trabajo.

"Para mí es muy difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, pero yo estoy parada y sigo adelante por ellos tres. Yo sé que Dios es bueno y va a poner a mi hijo en brazos, tiene ocho días internados, sé que estará pronto en casa", comentó.

Su bebé en UCI

En otro momento, Samahara Lobatón comenta que su hijo debido a la bronquiolitis y neumonía severa está entubado en UCI, ya que no puede respirar por su propia cuenta. Reveló que hoy espera encontrarlo sin el tubo para que así poco a poco vaya recuperándose.

"Espero ir a UCI y verlo con una canula y no entubado porque lo único que están esperando es que pueda respirar por sí solo, yo sé que él es fuerte. Mis tres hijos son mi prioridad, pero tengo que trabajar", agregó.

De esta manera, la influencer pide las oraciones de todos por la salud de su hijo que está en UCI. Samahara Lobatón señala que viene pasando por momentos muy complicados por su bebé de cuatro meses, pero tiene fe en que muy pronto podrá respirar por su cuenta y estará en su casa.