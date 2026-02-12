RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Espectáculos

¿De quién se trata?

Patricio Parodi estaría en coqueteos con influencer colombiana ¿Al mismo tiempo que Flavia López?

Un programa de TV reveló que Patricio Parodi estaría interesado en una influencer colombiana, a pesar de saliditas con la modelo Flavia López.

Patricio Parodi estaría en coqueteos con influencer colombiana
Patricio Parodi estaría en coqueteos con influencer colombiana (Composición Karibeña)
12/02/2026

Hace días se viene especulando una relación sentimental entre Patricio Parodi y Flavia López, ya que fueron vistos muy cercanos en los fines de semana. Ahora, se ha revelado que el chico reality estaría saliendo con otra persona y sería una influencer colombiana. 

¿Patricio Parodi coqueteando con colombiana?

El programa 'Amor y Fuego', fue en busca de la conductora Katia Palma para saber sobre el acercamiento entre Flavia López y Patricio Parodi, pero sorprendió al revelar que estaría interesado en otra persona aparentemente.

"Él está tranquilo, creo que está saliendo con otra", expresó Katia Palma.

Es así como el medio se puso a investigar y encontró que el peruano estuvo reaccionando a varias publicaciones de una joven llamada Camila Kisara. Así mismo, estuvo comentando algunas de sus fotografías y además, Parodi realizó un viaje desde finales de diciembre a inicios de enero a Colombia, donde habría pasado tiempo con ella.

El 'Pato' niega beso con Flavia López

A través de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Patricio Parodi señaló que solo hubo un acercamiento con Flavia López, pero no un beso totalmente claro. Así mismo, señaló que todo sería a causa de efectos que habría puesto la producción de Magaly Medina.

"Yo solamente hablo lo que hay en las imágenes, creo que las últimas veces en que me han estado grabando, 'ampayando', muchos me han dicho que ponen sus efectos de besitos y dicen 'ahh hay beso', pero yo te hablo como una persona que ve las imágenes, tú puedes sacar las conclusiones que quieras sacar", expresó.

En otro momento, el chico reality señaló que nunca lo han ampayado con un claro beso de él, sino que siempre ha sido por un acercamiento. Además, se puso a describir cómo habrían dado aquel efecto de beso cuando aparentemente no lo hubo.

"Nunca hay un beso y lo que me sorprende es que ellos dicen 'hay beso' porque nunca tienen un beso claro mío. Yo no te voy a decir qué hago, pero la pregunta es por qué siempre sus imágenes de beso son acercamientos, pero nunca un beso claro. Ellos ponen sus efectos, cuando hay un acercamiento le bajan la velocidad del video, ponen sonido, comentan esto y eso a la gente le queda", señaló.

De esta manera, Patricio Parodi niega que tenga algo con Flavia López, a pesar del beso. Ahora, se ha revelado que tendría aparentemente un acercamiento a una joven influencer colombiana, a quien supuestamente habría visitado a inicios de enero.

