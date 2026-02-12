Laura Spoya se habría quedado dormida antes de grave accidente en Surco, según parte policial

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente la madrugada de este 12 de febrero en Surco. La conductora y exMiss Perú perdió el control de su camioneta en la avenida El Polo y chocó contra un muro de concreto. Según el parte policial, ella misma señaló que el cansancio la venció y que se habría quedado dormida al volante.

Lo que señala el parte policial

En las primeras horas de la mañana, la comisaría PNP Monterrico difundió el parte oficial del accidente. El documento precisa que el instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, quien realizaba patrullaje de rutina, recibió una alerta desde la central de serenazgo sobre un siniestro vehicular en la zona.

Al llegar al lugar, el agente verificó el "despiste del vehículo" conducido por Laura Spoya. El informe detalla que la camioneta presentó daños materiales en la parte frontal, con abolladuras visibles en el parachoque, y que quedó inoperativa tras el impacto.

Según el parte, la exreina de belleza explicó que el agotamiento por trabajo la llevó a quedarse dormida mientras manejaba. Esta situación habría provocado que perdiera el control de la unidad, invadiera el carril contrario y finalmente chocara contra la pared.

"El instructor ST3 PNP Álvarez Obregón Víctor Aurelio, encontrándose en servicio de patrullaje, recibí una llamada de central de radio de serenazgo. Llegando al lugar se constató despiste de un vehículo (...) conducido por la Srt. Laura Spoya (...) quien manifestó de haberse quedado dormida por el cansancio del trabajo", se lee en el parte.

Las cámaras de seguridad de la zona, difundidas posteriormente, registraron el momento en que la camioneta se desvía e invade el carril opuesto antes de estrellarse. Las autoridades confirmaron que Spoya sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y que fue trasladada de inmediato a la Clínica San Pablo para recibir atención médica. El informe oficial añadió:

"Dado dicho accidente de tránsito tuvo como consecuencia lesiones de la conductora del vehículo, quien se encuentra en Clínica San Pablo, tiene como diagnóstico preliminar traumatismo múltiple".

Por su parte, también se conoció según fuentes periodísticas que el dosaje etílico practicado a la conductora arrojó resultado negativo, registrando 0.20 g/l de alcohol en la sangre.

La familia informa sobre su estado de salud

Horas después del accidente, la familia de Laura Spoya utilizó las redes sociales para pronunciarse sobre su estado. A través de historias de Instagram, comunicaron que la exMiss Perú permanece bajo evaluación médica y que el equipo de salud realiza los exámenes necesarios para determinar con precisión su condición.

"Queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios para poder evaluar todo a detalle y seguir las indicaciones médicas", señalaron en el mensaje.

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia. El pronunciamiento buscó transmitir tranquilidad en medio de la preocupación generada por el accidente.

"Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa mucho para ella", añadieron.

Comunicado de la familia de Laura Spoya.

El accidente de Laura Spoya en Surco encendió las alarmas y evidenció los riesgos de conducir con cansancio. El parte policial recoge que la conductora atribuyó el choque al agotamiento laboral, mientras autoridades y médicos siguen evaluando su evolución.