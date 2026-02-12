Laura Spoya está "fuera de peligro" tras accidente, confirman Mario Irivarren y Gerardo Pe

La salud de Laura Spoya tiene en vilo a sus seguidores. Luego del fuerte accidente que sufrió en Surco, sus compañeros de 'La Manada' decidieron salir al aire para contar cómo se encuentra realmente la conductora. El mensaje fue claro: está fuera de peligro, pero el panorama aún es delicado.

Mario Irivarren y Gerardo Pe sobre estado de salud de Laura Spoya

Luego del accidente Laura Spoya que sufrió en Surco, el equipo de 'La Manada' salió en vivo para dar detalles oficiales. Aunque el panorama aún es delicado, Mario Irivarren y Gerardo Pe confirmaron que la conductora está fuera de peligro.

Mario Irivarren fue quien tomó la palabra al inicio del programa y admitió que todavía estaba en shock por lo ocurrido. Desde el primer minuto, el conductor dejó claro que la información aún es limitada, pero que lo más importante es que Laura está estable.

"Hemos despertado con la noticia del accidente de Laura. Todavía no salgo del shock y del asombro... Estamos aquí para compartirles la brevísima información que tenemos, Laura se encuentra consciente con un estado controlado, con un pronóstico reservado, pero fuera de peligro. Toca esperar que pasen las horas para tener una diagnostico más preciso sobre su condición", dijo.

Con esas palabras, el equipo buscó llevar tranquilidad a los seguidores, aunque también explicaron que deberán esperar nuevos exámenes para conocer un diagnóstico más claro. Gerardo Pe también intervino y confesó que la noticia lo golpeó emocionalmente.

"A todos nos tomó de sorpresa, a mí me pone un poquito mal, porque soy sensible con este tipo de cosas. Lo bueno es que Laura está fuera de peligro", comentó.

El panorama es reservado y pasará evaluaciones médicas

El productor Abner también pidió no especular y habló con cautela sobre el estado de salud de la exmiss. Afirmó que Laura tiene las vértebras comprometidas y que habrá un comunicado en las próximas horas.

"Si bien está estable, el panorama no es lo más agradable. Se hará un comunicado. La situación es complicada, hay vértebras comprometidas. No hay que entrar detalles. No especular más de lo que se dice. Es un momento que nos agarra a todos en shock. Ahorita lo más importante es la salud de Laura".

Mario cerró la transmisión dejando en claro que el programa no podía continuar como si nada hubiera pasado. Señaló que mañana darán más información al respecto de lo que sepan.

"Le tienen que hacer más exámenes... Para terminar, porque estamos a la espera de información. La vida de Laura está fuera de peligro. Su pronóstico de salud es reservado, prefiero no ahondar en temas de los que aun no estoy informado, eso es todo. Es imposible continuar haciendo un programa, eso es todo por hoy. Mañana estaremos informando cualquier cosa relevante"; dijo.

Aunque se encuentra estable y consciente, el equipo explicó que la situación todavía requiere cuidado y seguimiento médico. Mario insistió en que, si bien está fuera de peligro, aún deben realizarle más exámenes. Señaló que eso les da cierta tranquilidad, pero remarcó que actuarán con prudencia y esperan que lo que venga de ahora en adelante sea atendido de la mejor manera posible.

En ese sentido, a través de sus redes sociales, el entorno de Laura Spoya informó que actualmente le vienen realizando los estudios médicos correspondientes para evaluar su estado con mayor detalle y seguir las indicaciones necesarias. Además, agradecieron las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas.

Entorno de Laura Spoya da alcances de su estado de salud. (Instagram)

"Hola a todos. Queremos contarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo con detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa muchísimo para ella", señala el mensaje.

En conclusión, Laura Spoya permanece hospitalizada, consciente y fuera de peligro. Sin embargo, su estado es reservado y seguirá bajo observación médica mientras se realizan más exámenes. Sus compañeros y seguidores esperan que pronto pueda recuperarse y volver a su rutina, pero por ahora lo más importante es su salud y su tranquilidad.