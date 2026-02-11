Yahaira Plasencia presume regalos de Luis Fernando Rodríguez tras vender ropa en TikTok: "Estoy feliz"

Yahaira Plasencia volvió al centro de la conversación mediática tras una transmisión en vivo en TikTok junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'Don Diablo', vendiendo prendas a sus seguidores y generó diversas reacciones en redes. Ahora, reapareció en televisión mostrando los regalos que recibió del empresario.

Yahaira luce los regalos de 'Don Diablo'

En la reciente edición de 'Mesa Caliente', Yahaira Plasencia se mostró serena y segura al referirse a su presente personal y profesional. Durante la entrevista, dejó claro que atraviesa un momento de estabilidad y agradeció el apoyo que ha recibido en su emprendimiento digital.

"Estoy tranquila, en una etapa bonita donde tengo tranquilidad, tengo paz y estoy bien", afirmó en un primer momento, marcando distancia de las polémicas que suelen rodear su vida sentimental.

Al ser consultada sobre el rol que cumple Luis Fernando Rodríguez en su proyecto de ventas online, la cantante explicó que él la apoya directamente en la comercialización.

"De vender, lo bueno que está mi hermano también, tengo mano, no tengo que contratar a nadie", comentó, dando a entender que trabaja con personas de su confianza.

Durante el enlace, el reportero notó que la artista llevaba un collar con las iniciales de su nombre, además de pulseras que, según se deslizó en el programa, habrían sido obsequios del empresario. Yahaira no ocultó las joyas y las mostró ante cámaras, resaltando los detalles sin esquivar el tema.

En cuanto al próximo 14 de febrero, Día de San Valentín, la salsera reveló que no podrá celebrarlo junto a Rodríguez debido a compromisos laborales. Tiene programada una gira por Estados Unidos, lo que la mantendrá fuera del país en esa fecha especial. Aun así, recalcó que vive una etapa de calma y felicidad en su vida personal.

Xiomy Kanashiro opina sobre la joya de la 'Patrona'

En el programa 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila estuvieron comentando sobre la reciente joya que lució Yahaira Plasencia en sus redes sociales. Es así como incluyeron a Xiomy Kanashiro en la conversación, actual pareja de Jefferson Farfán, para opinar de la 'Patrona'.

"¿Qué opinas de la roca de Yahaira Plasencia? Tú sabes de joyas", le preguntó Janet, a lo que Xiomy responde: "No, yo no sé de joyas mi querida Janet, creo que tú tienes más experiencia que yo, pero todo regalo es bienvenido están viviendo su amor. Es febrero mes del amor, mes de la amistad, bendiciones para todos y que viva el amor".

La joven bailarina no dudó en dedicar los mejores deseos a todas las parejas en el mes del amor, causando así una decepción en Janet Barboza, que deseaba un comentario más encendido de Kanashiro para la ex de Jefferson Farfán.

"Xiomy está muy buenita esta mañana, necesitamos contenido, necesitamos candela", comentó.

Mientras las redes especulan sobre su vínculo con 'Don Diablo', Yahaira Plasencia se muestra enfocada en su trabajo y en la tranquilidad que asegura vivir. Los regalos, las transmisiones en vivo y los comentarios televisivos mantienen el interés mediático, pero la salsera insiste en que atraviesa una etapa de paz.