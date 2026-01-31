Melissa Klug no se rinde y apela tras perder juicio con Jefferson Farfán: "Que siga celebrando"

Melissa Klug volvió a estar en el centro de la polémica tras conocerse el resultado del juicio que mantiene con Jefferson Farfán. La empresaria se pronunció luego del fallo en su contra y dejó en claro que no piensa dar el tema por cerrado.

Melissa Klug apeló tras perder juicio contra Jefferson Farfán

Melissa Klug confirmó que ya apeló la sentencia y que llevará el caso hasta la Corte Suprema, luego de perder el juicio que le inició Jefferson Farfán. El fallo determinara que deberá pagarle 300 mil dólares al exfutbolista por un presunto incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad firmado tras su separación.

Lejos de mostrarse derrotada, Melissa aseguró que continuará con su defensa legal y cuestionó duramente la denuncia que recibió por parte del padre de sus hijos. Para ella, el proceso aún no ha terminado y confía en que instancias superiores revisen el caso a fondo.

"Él está saltando en un pie, pero ya apelé, me voy a la Corte Suprema para que vean la desfachatez por la que me han denunciado", declaró la empresaria, dejando en claro que no piensa rendirse.

Además, lanzó una indirecta sobre las decisiones legales que estaría tomando Farfán con su abogado, dejando entrever que las acciones en su contra seguirían avanzando por esa vía. Con ello, cuestionó el rol que estaría cumpliendo su defensa en medio del conflicto.

"Que siga celebrando, él sigue con sus juicios contra mí. Me imagino que (el abogado) le dirá enjuíciala y cóbrate, o qué estará pasando por su cabeza", señaló para Trome.

Uno de los puntos clave del juicio fue el acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron tras su separación. Melissa Klug negó rotundamente haberlo incumplido y aseguró que fue la otra parte la que habló públicamente sobre temas privados. Según la chalaca, personas cercanas a Farfán habrían sido las primeras en romper ese compromiso, exponiendo detalles que debían mantenerse en privado.

"¿Yo? Jamás. Él lo violó, él y su abogado, el acuerdo era no hablar ni ventilar lo que vivimos en pareja y que los abogados no podían hablar de los acuerdos", afirmó con firmeza. "Su abogado y la mamá se sentaron en todos los canales a hablar justamente de los acuerdos", añadió, mostrando su molestia por la exposición mediática.

Más allá del problema legal, Melissa Klug confesó que atraviesa un momento personal complicado, sobre todo por la situación que vive su hija Samahara Lobatón. Esto ha afectado incluso su estado de ánimo en fechas especiales.

"Me encanta celebrar mi cumple, pero con todo lo que pasa con mi hija, no tengo ganas. Estoy muy angustiada, triste. Mi mejor regalo de cumpleaños sería que Samahara reaccione y se haga justicia, y no me excluyan de este caso. Soy una madre que está protegiendo a su hija, así sea mayor de edad no la voy a abandonar, seguiré en esta lucha para liberarla de ese desgraciado", señaló.

La sentencia que sorprendió en TV

El programa "Amor y Fuego" reveló que la justicia ordenó que Melissa Klug pague 300 mil dólares a Jefferson Farfán como penalidad. La cifra dejó en shock a más de uno, incluso a los propios conductores del espacio.

"Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de... ¿Pero para cumplir con el pago de esta suma qué hay que vender? ¡300 mil dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa", se escuchó leer en vivo.

Melissa Klug pierde en última instancia el juicio que tenía con Farfán! La blanca de chucuito le tiene que pagar al nero $300 mil dólares!

Bueno me quedo tranquilo porque ella es empresaria! ¿Nooooo!?#AmoryFuego pic.twitter.com/9BqlxG1XBA — Pajita (@MeDicenPajita) January 29, 2026

En conclusión, aunque el fallo inicial fue favorable para Jefferson Farfán, Melissa Klug no piensa dar el caso por perdido. La chalaca ya apeló y asegura que llegará hasta las últimas instancias para demostrar que fue denunciada injustamente. Mientras tanto, el enfrentamiento legal entre ambos continúa y promete seguir generando titulares en la farándula peruana.