Melissa Klug dedica tierno mensaje a su última hija tras polémica de Samahara: "Tu sonrisa me devuelve la vida"

En las últimas semanas, Melissa Klug se encuentra en una lucha contra la justicia para que la denuncia que puso contra Bryan Torres por agredir a su hija Samahara Lobatón siga avanzando. Es así como la empresaria compartió un sensible mensaje a su menor hija en medio de la polémica.

Melissa Klug envía mensaje a su hija con Jesús Barco

A través de sus redes sociales, Melissa Klug ha compartido un sentido mensaje donde aparece al lado de su hija con Jesús Barco. Como se recuerda, la empresaria y el futbolista estaban en problemas durante su relación cuando sucedió lo de Samahara Lobaton.

Parece que ambos se volvieron a reconciliar luego de que el pelotero estuviera apoyándola en todo momento. Ahora, la 'Blanca de Chucuito' ha dedicado un mensaje a la menor de sus hijas tras pasar por momentos muy complicados en su familia.

"No sé quién cura más a quién.....Yo a ti con mis brazos, o tú a mí con tu sonrisa que me devuelve la vida", expresó la empresaria en sus redes.

Sobre el video de agresión de Bryan a Samahara

En una entrevista, Melissa Klug fue directa al negar que el video de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón haya sido manipulado tras las declaraciones del abogado del cantante. Aseguró que su misma hija aceptó la veracidad del clip.

"Ese video jamás fue editado ni creado por IA, tengo grabada a Samahara cuando me dice que ese video solamente lo tenía su mejor amiga, su abogado, Bryan, ella y la mamá de Bryan. Me dijo que el video duraba como veinte minutos", aseguró con firmeza.

Melissa también expresó su dolor y frustración al ver que su hija. La chalaca cree que Samahara estaría siendo influenciada para no denunciar. Además, lanzó duras acusaciones contra Bryan Torres, a quien responsabiliza de manipular emocionalmente a su hija.

"Ese infeliz, desgraciado, no va a lograr que deje a mi hija en sus manos, iré hasta el final. Samahara está enferma y por eso no está viendo por sus ojos, sino los de su verdugo", declaró visiblemente afectada.

De esta manera, Melissa Klug ha revelado que seguirá luchando y avanzando todo lo que la ley le permita para proteger a Samahara Lobatón de Bryan Torres. Es así como la empresaria ha compartido varios mensajes sobre reflexión, y el más reciente va dedicado a su hija menor que tuvo con Jesús Barco.