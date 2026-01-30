Magaly Medina muestra cómo van los resultados de su operación estética: "Va haciendo su efecto"

La figura artística de Magaly Medina aclaró que esta es la primera vez que se opera el rostro a sus 62 años. Ahora, viene compartiendo con sus seguidores cada proceso de la operación estética que se realizó en Argentina.

Magaly muestra el avance de su operación

Hace unas semanas, Magaly Medina reveló que se sometió a una operación estética muy compleja. Se le ha visto con moretones, inflamación y usando pañuelos en la cabeza, lo que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Ahora, la conductora de televisión ha compartido un video mostrando cómo se encuentra actualmente después de varios tratamientos de drenaje linfáticos. Así mismo, se ve que ya no tiene los moretones que antes tenía y que ha bajado mucha la inflamación que antes mostraba.

"Quiero contarles cómo va mis avances, sé que están muy curiosos por saber cómo me está yendo con la evolución de mi operación. Como ven el tratamiento de drenaje linfático va haciendo su efecto, los reales resultados se van a ver en seis meses, pero así voy. Sigo con el pañuelo, sigo con los lentes por supuesto ya no tengo esos moreteados en los ojos, tengo mucho bloqueador porque este sol no es bueno para mi piel", expresó.

¿Tuvo otros retoquitos?

Durante sus transmisiones en vivo, la 'urraca' no ocultó su indignación contra una cirujana estética que afirmó públicamente que ella ya se había hecho varios "arreglitos" antes. Magaly Medina dejó en claro que es la primera vez que se realiza este tipo de operación y por ello, lo viene demostrando.

"El otro día escuchaba en televisión nacional hablar a una doctora, dizque cirujana plástica, creo que se apellida Reátegui, con toda la mayor conchudez del mundo decir que yo tenía varias operaciones en la cara, que yo me había transformado hace muchos años y que incluso tenía una operación de mandíbula, increíble", dijo bastante alterada.

La conductora también cuestionó que se hagan este tipo de comentarios sin conocerla ni haberla evaluado previamente. Recalcó que la doctora no debería opinar sobre su proceso sin haber tenido un acercamiento profesional con ella.

De esta manera, Magaly Medina salió a demostrar cómo va evolucionando su rostro luego de que varios seguidores quedaron sorprendidos hace semanas cuando su rostro aún estaba inflamado. Ahora, la conductora muestra su cara ya casi desinflamada, pero se sigue cuidando del sol usando pañuelos y lentes hasta que se recupere mejor.