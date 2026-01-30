Anelhí Arias responde a Pamela López: "Me rompo el lomo trabajando, algo que tú no conoces"

Desde que Christian Cueva reveló que Dayron Martín habría tenido algún tipo de romance con Pamela López, Anelhí Arias salió a confirmar las declaraciones del pelotero. Ante esto, Pamela López minimizó a la artista y la ex del salsero salió a responder.

Anelhí Arias a Pamela López

Por medio de las redes sociales, Anelhí Arias utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones de Pamela López luego de minimizarla y amenazarla con denunciarla. Es así como señaló que el Perú conoce su trabajo y siempre ha demostrado su talento. En cambio, la ex de Christian Cueva solo se dedicaría a hablar del 'Aladino' para poder facturar.

"La gente conoce mi trayectoria en Perú como tú también la conoces animando por todo el Perú en todo tipo de eventos artísticos porque estudié para eso cursos de oratoria, comunicaciones, marketing, 10 años haciendo teatro con Otiniano y programas humorísticos en mis inicios. Para resumir, era polémica sí, pero me rompía el lomo trabajando, algo que tú no conoces. Repito: enterradita yo? Para nada, estoy mejor que tú trabajando y donde quiero estar", dijo.

Anelhí Arias comparte mensaje en sus redes

¿Qué le dijo la ex de Cueva?

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López salió a despotricar con todo contra Anelhí Arias. La influencer minimizó a la ex de Dayron Martín señalando que trataría de volver a la farándula.

"Cada personaje que la farándula es así, tiene su momento, pues creo que ella ya está enterradita, está en otra faceta no lo sé. No sé su vida, tampoco me importa, he coincidido con ella en alguna oportunidad", expresó la 'KittyPam'.

Así mismo, la expareja de Christian Cueva decidió amenazar con tomar medidas legales por seguir hablando. Ya que señala que la ex de Dayron Martín no tendría pruebas para probar lo que dice.

"Señora Anelhí por favor, respétese, ya está grandecita. Usted ubíquese y enfóquese en su vida. No meta cuentos porque yo si voy actuar legalmente porque usted no tienes ninguna prueba de lo que está hablando", señaló la influencer en el programa.

De esta manera, Pamela López minimizó a Anelhí Arias, pero ella le responde señalando que siempre ha trabajado. Por ello, afirma que el Perú la conoce por su talento, más no por facturar por medio de sus escándalos hablando solo de otras personas como de Christian Cueva, Pamela Franco y muchos más.