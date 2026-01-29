Pamela López responde con todo a Christian Cueva tras comunicado: "El ladrón juzga por su condición"

Desde que Christian Cueva ha lanzado un comunicado anunciando una lista de hombres, que según podría ser una indirecta para Pamela López, ha revuelto en la farándula. Es así como la influencer decidió responder señalando que el pelotero hablaría según su experiencia.

Pamela López acusa a Cueva de estar ebrio

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López fue consultada tras el reciente mensaje que publicó Christian Cueva donde da entender que sería para ella y que habría estado involucrada con hombres casados en el pasado, pero sale a responder que muestre pruebas de sus acusaciones.

"A diferencia mía, yo cada cosa que he dicho, lo he dicho en base a experiencias reales con pruebas y bueno pues, al final de mi frase siempre digo 'salud' porque yo no sé, puedo pensar, presumir que ha estado pues en el estado que siempre le gusta estar o por ahí alguien le quitó y lo posteó. El ladrón juzga por su condición, de repente se confundió de Pamela", expresó.

En otro momento, señala que el padre de sus hijos estaría tratando de limpiar su imagen. Además, afirma que todo el Perú conoce la imagen que ha proyectado el pelotero en estos años.

"En su afán de defender lo indefendible o de repente de cubrirse o de repente de quedar menos infiel. Todo el mundo, todo el Perú quien es Christian Cueva, es una persona que tiene problemas con el alcohol, indisciplina, infiel, sacavueltero, que abandonó a una familia", comentó.

Afirma que fue fiel

Luego, Pamela López deja en claro nuevamente que siempre ha sido una persona fiel mientras estaba casada con el futbolista. Así mismo, lo reta a que saque pruebas demostrando lo contrario. Incluso, señala que no conoce a algunos de la lista que menciona.

"Yo siempre he sido fiel a mi matrimonio, jamás pudo tener una sola queja de mí y si no, yo lo reto a que demuestre lo contrario, todo el tiempo que estuvimos juntos siempre he respetado mi matrimonio desde el día uno hasta el día que se acabó. De repente él quiere crear esa confusión, nunca he sido infiel, no soy una destruye hogares, hay personas que no conozco que menciona, él tendrá sus razones", agregó.

De esta manera, la influencer Pamela López señaló que Christian Cueva habría realizado aquella publicación en estado de ebriedad aparentemente y que tendrá que probar todo lo que dijo, dejando en claro que jamás faltó el respeto a su matrimonio.