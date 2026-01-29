Pamela López pone en duda comunicado de Cueva y deja entrever que estaba ebrio: "No es la primera vez"

La confrontación mediática entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo episodio luego de que el futbolista difundiera un comunicado con presuntos amoríos de la trujillana cuando aún estaban casados. El mensaje generó reacciones en redes y llevó a López a poner en duda el estado en el que el jugador habría redactado el texto.

Pamela López cuestiona comunicado de Christian Cueva

En entrevista con el programa 'Espectáculos de verano', Pamela López negó tajantemente los vínculos sentimentales que Christian Cueva le atribuyó en su publicación. La trujillana dijo no tener certeza al respecto, aunque no lo descartó, y remarcó que los involucrados deberán aclararlo directamente con el futbolista.

"Se esconde detrás de una pantalla y no dice nombre y apellido por eso no puedo responder como me gustaría. Las personas no son tontas, quiere dirigirse a mí pero todavía le falta algunas cositas bien puestas para poder hacerlo mientras tanto yo ya puse un comunicado", expresó López, dejando en claro que ya fijó su postura públicamente.

Más allá de las acusaciones, lo que más llamó la atención fue la insinuación de Pamela López sobre el estado en el que Christian Cueva habría escrito el mensaje. Según la trujillana, no sería la primera vez que el futbolista actúa de esa manera y deslizó que el comunicado podría haberse redactado bajo los efectos del alcohol.

"No me sorprende no es la primera vez. Yo pienso tengo teoría de que es una más que ha estado en otras condiciones y ha tecleado", comentó, generando aún más controversia en medio del enfrentamiento público entre ambos.

Se pronuncia sobre Pamela Franco y niega vínculos con Tenchy Ugaz

Durante la entrevista, Pamela López fue consultada sobre una posible participación de Pamela Franco en el comunicado de Christian Cueva. La trujillana afirmó no tener certeza, aunque no lo descartó, y dejó en claro que no asume responsabilidad, señalando que los mencionados deberán aclararlo directamente con el futbolista.

"No tengo idea no sé si su cerebro le da para eso no sé si su corazón también aunque claramente me ha demostrado de qué está hecha. La verdad que no sé, pero sé que no soy yo y a las personas que menciona se tendrá arreglar ahí pues no", sentenció.

En esa misma línea, Pamela López respondió a los rumores que la vinculan con Tenchy Ugaz y negó de forma categórica cualquier romance. La influencer aseguró que solo mantiene una amistad de muchos años con el exfutbolista.

"Tenchy es un amigo lo conozco hace muchos años desde que era adolescente la señora creo que está confundida", afirmó, descartando así las acusaciones.

Las declaraciones de Pamela López no solo desmintieron a Christian Cueva, sino que sumaron un nuevo elemento a la disputa al poner en duda cómo el futbolista habría redactado su comunicado. La polémica continúa con cruces públicos y se mantiene como uno de los conflictos más comentados de la farándula nacional.