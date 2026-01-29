Yiddá Eslava explica sus vacaciones en Argentina con Julián Zucchi y sus hijos: "El tiempo hace lo suyo"

Yiddá Eslava sorprendió al contar detalles de su recientes vacaciones en Argentina junto a Julián Zucchi y sus hijos, en medio del proceso legal que ambos atraviesan. La actriz habló con franqueza en "Espectáculos de Verano", donde aseguró que su prioridad hoy es la tranquilidad, la paz familiar y el bienestar de sus pequeños.

Yiddá Eslava sobre su viaje a Argentina y su reencuentro con Julián

En una entrevista con "Espectáculos de Verano", Yiddá Eslava explicó que, pese a todo lo vivido, ha decidido tomar distancia del conflicto con Julián Zucchi y dejar que el tiempo acomode las cosas. Reconoció que el tema legal ha sido desgastante, por lo que ahora prefiere enfocarse en su vida personal, su carrera y el cuidado de sus hijos.

Además, Yiddá contó que el viaje a Argentina fue una experiencia positiva para ella y sus pequeños, ya que pudieron compartir tiempo en familia, visitar lugares importantes para Julián y reencontrarse con la calma. La actriz destacó que estos momentos han sido claves para bajar las tensiones y recuperar la tranquilidad emocional.

Cabe resaltar que un juzgado dispuso no brindar medidas de protección inmediata a Yiddá Eslava y sus hijos en contra de Julián Zucchi. Ante ello, Yiddá explicó por qué decidió mantenerse en silencio durante gran parte del proceso legal y evitar dar mayores declaraciones públicas.

"Tranquilo, o sea, nosotros ya, como en su momento se realizó, dejamos que las cosas sigan su curso, ¿no? Se empezaba a decir muchas cosas, pero la verdad, nosotros simplemente estamos esperando que las cosas ya se acomoden", señaló.

Además, dejó claro que su prioridad ya no es la confrontación, sino la estabilidad familiar. Destacó que espera dejar los conflictos atrás y cada uno avanzar en su vida profesional.

"Más que desistir, ya quiero dejar las cosas ahí, de verdad, lo único que queremos es tranquilidad, paz, estar con nuestros hijos y avanzar en nuestras carreras. Y ya, ya, ya está, dejar las cosas para atrás", expresó.

@ameg_pe 28.01.26 | Yiddá Eslava explica sus vacaciones en Argentina con Julián Zucchi y sus hijos. Fuente: Espectáculos de Verano ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Respecto al viaje a Argentina, Yiddá contó que recorrieron la ciudad donde creció Julián. Destacó que sus hijos y ella compartieron momentos especiales con la familia del actor.

"Y sí viste", señaló Yiddá con acento argentino. "Y sí, estuvimos en Argentina con mis niños, estuvo también Julián, estuvimos compartiendo con la abuelita, con la abuela Laura, bien, vacaciones, tienen que estar, y estuvimos en Necochea, que es donde pasó toda su infancia", relató con emoción.

Para Yiddá, este viaje también marcó un punto de quiebre en su proceso personal. La actriz considera que el tiempo ha sido fundamental para sanar heridas, ordenar ideas y reenfocar prioridades.

"(Me gusta ese viaje de reconciliación, o sea, me refiero como padres) Claro, es un esfuerzo. Creo que como siempre dije: 'el tiempo hace lo suyo' y creo que era necesario que se acomoden las cosas. Las aguas estaban muy alteradas y ya tuvimos que reposar para poder ver el fondo", afirmó, destacando que ahora se siente más tranquila y centrada.

¿Sigue con Ángel Fernández?

Finalmente, la actriz evitó pronunciarse sobre su situación sentimental actual con Ángel Fernández luego de no mostrarse juntos en fotos desde hace algún tiempo. La madre de los hijos de Julián Zucchi dejó en claro que, de ahora en adelante, mantendrá su vida privada lejos del ojo público.

"Mejor... No, ya de verdad. (¿Cómo estás con tu novio?) Ya no voy a hablar de mi vida privada. He tomado la decisión de nada, de nada. Muda. (¿Y has terminado?) No voy a hablar de nada. Ya me han enseñado, me han dicho: 'Tú te callas tu boca'. Así que... (¿Todo bien con tu relación?) Yo estoy bien tranquila. Yo estoy tranquila, relajada, feliz para adelante", sostuvo.

En conclusión, Yiddá Eslava deja en claro que atraviesa una etapa de cambios, reflexión y búsqueda de calma. Sus vacaciones en Argentina junto a Julián Zucchi y sus hijos no solo fue una pausa necesaria, sino también una oportunidad para priorizar el bienestar familiar, dejar atrás la polémica y seguir avanzando con serenidad en su vida personal y profesional.