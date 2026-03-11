Paul Michael anuncia su ruptura con Pamela López, pero borra comunicado: "Lo hemos decidido"

Paul Michael sorprendió a sus seguidores luego de publicar un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con Pamela López. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el mensaje desapareció de sus redes sociales poco tiempo después.

Paul Michael borra comunicado de ruptura con Pamela López

El cantante Paul Michael, integrante de la orquesta Combinación de La Habana, sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado donde anunciaba su ruptura con Pamela López. El mensaje apareció en sus redes sociales y rápidamente empezó a circular en páginas de espectáculos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el propio artista decidió borrar el comunicado pocos minutos después. Este inesperado cambio generó muchas dudas entre los fans, quienes ahora se preguntan si la pareja realmente terminó o si todo fue una decisión apresurada.

La mañana del miércoles 11 de marzo, Paul Michael compartió en sus historias de Instagram un mensaje dirigido a sus seguidores. En ese texto confirmó que su relación con Pamela López había llegado a su fin. El cantante explicó que la decisión se tomó de manera tranquila y pensando en el bienestar de ambos. Además, el artista dejó claro que no revelaría las razones del rompimiento.

"Por medio del presente, informo que, de común acuerdo con PL, hemos decidido poner fin a nuestra relación personal. Esta decisión ha sido tomada luego de una reflexión serena y responsable por parte de ambos, priorizando siempre nuestro bienestar personal y el respeto mutuo", escribió.

Además, el artista dejó claro que no revelaría las razones del rompimiento. En el comunicado también aseguró que la relación terminó en buenos términos y que entre ellos seguirá existiendo respeto.

"Deseo dejar en claro que los motivos de esta separación se mantendrán en el ámbito estrictamente privado", señaló. "Es importante señalar que esta decisión se ha tomado en buenos términos, manteniendo entre nosotros una relación cordial, basada en el respeto y la consideración que siempre nos hemos tenido", añadió.

Finalmente, el cantante dedicó un mensaje de despedida para la influencer. Dejó en claro que pese a la ruptura mantiene buenos deseos hacia ella.

"Aprovecho también la oportunidad para desearle sinceramente lo mejor en su vida personal y en todos los proyectos que emprenda en adelante. Agradezco la comprensión de quienes nos siguen y solicito, de manera especial, evitar cualquier tipo de especulación innecesaria sobre nosotros", expresó.

El mensaje desapareció minutos después

Aunque el comunicado ya se estaba difundiendo en redes sociales, todo cambió poco después. El propio Paul Michael decidió eliminar la publicación de sus historias. El mensaje dejó de aparecer en su cuenta oficial, lo que generó aún más curiosidad entre los seguidores de la pareja.

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si el cantante se arrepintió de hacer público el anuncio o si la situación cambió minutos después de publicar el texto. En redes sociales también surgieron varias teorías. Algunos creen que el comunicado se publicó en medio de una discusión y luego decidió borrarlo. Otros piensan que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención.

Hasta el momento, ni Paul Michael ni Pamela López han vuelto a pronunciarse sobre el tema. Tampoco han confirmado si la relación realmente terminó. Lo único claro es que el comunicado existió, pero desapareció en cuestión de minutos, dejando muchas preguntas entre los seguidores de la pareja.

En conclusión, Paul Michael anunció públicamente el fin de su relación con Pamela López mediante un comunicado en sus redes sociales, pero minutos después decidió eliminar la publicación. Este inesperado cambio generó más dudas entre los seguidores de la pareja, sobre la ruptura es definitiva o si todo se trató de una decisión tomada en medio del momento.