¿Onelia Molina sabe si Hugo será papá tras coincidir con él e Isabella Ladera en Miami?: "Lo veo feliz"

Onelia Molina volvió a llamar la atención luego de coincidir en Miami con Hugo García, quien se encontraba de viaje junto a su actual novia, Isabella Ladera. Este encuentro desató una ola de rumores en redes sociales, sobre todo por las versiones que aseguran que la influencer venezolana estaría embarazada.

Las cámaras no tardaron en buscar a Onelia para conocer su versión y preguntarle directamente si sabe algo sobre la posible llegada del primer bebé de Hugo. La chica reality respondió sin rodeos y dejó en claro cuál es su postura frente a este tema.

Onelia Molina sobre un posible embarazo de Isabella Ladera

La influencer explicó que su coincidencia con Hugo en Miami fue totalmente casual. Confesó que no compartieron actividades juntos, ya que ambos tenían planes distintos durante sus vacaciones.

"Yo no sé nada, yo no sé nada. No, justo ese día yo salí con otros amigos, ellos salieron. Y bueno, nada que decir, a Huguito lo vemos feliz y yo creo que eso es lo importante", señaló Onelia, descartando así cualquier información sobre el supuesto embarazo.

Al ser consultada si había escuchado rumores sobre que Isabella estaría mostrando una pancita, la competidora reaccionó con humor. Así, trató de evitar entrar en la polémica.

"Dicen que hasta la ven por ahí con la barriga. ¿Has escuchado algo?", le dijo la reportera de "Espectáculos de Verano". "Cierro los ojos... ¡No, no, no!", dijo Onelia nerviosa y riendo.

Vacaciones, reflexión y un nuevo inicio en 2026

Además de hablar sobre este encuentro, Onelia también contó cómo vivió sus vacaciones, que incluyeron días de sol en Miami y un viaje posterior a Wisconsin. Según dijo, este descanso fue clave para empezar el año con energías renovadas.

"En Miami también nos bronceamos un poquito, pero en Perú fue que me quedé ya carbón. La verdad que súper bien, contenta, con salud. Siento que ha sido un año de mucho crecimiento personal, de aprendizaje. Y bueno, empezando este año nuevo con muchas expectativas", comentó con una sonrisa.

La influencer aseguró sentirse en una etapa de estabilidad emocional y personal, enfocada en sus proyectos, su bienestar y su desarrollo profesional. Para ella, el 2026 representa una nueva oportunidad para seguir creciendo y cumplir sus metas.

¿Mario Irivarren volverá a Esto es guerra?

Otro tema que llamó la atención fue la ausencia de Mario Irivarren en el inicio de la nueva temporada de "Esto es guerra". Onelia no descartó que su pareja pueda sumarse en cualquier momento al reality, dejando abierta la posibilidad de verlo pronto en competencia.

"Bueno el día de hoy yo sabía que él no iba a estar, pero ustedes saben que todo puede pasar. O sea, Peter, la producción y en esta guerra siempre todo puede pasar, así que quién sabe el día de mañana está aquí", expresó.

Sus declaraciones encendieron las expectativas de los seguidores del programa. Sus fans esperan volver a ver a la pareja compartiendo escenas en televisión y protagonizando nuevos momentos dentro del reality.

En conclusión, Onelia Molina evitó pronunciarse sobre un posible embarazo de Isabella Ladera y prefirió destacar la felicidad de Hugo García, mostrando respeto y madurez. Además, se mostró optimista por el nuevo año, enfocada en su crecimiento personal, su relación y su regreso al reality, demostrando que atraviesa una etapa de calma, reflexión y nuevos comienzos.