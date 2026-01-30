El Reventonazo del Verano: La Chola Chabuca regresa a las pantallas este 31 de enero

Tras una breve pausa, la Chola Chabuca retorna a la televisión peruana. Uno de los programas de humor más queridos del país regresa con nuevas secuencias y un elenco renovado para encender el verano.

Estreno de 'El Reventonazo del Verano'

El humor y la alegría vuelven a los hogares peruanos. Este sábado 31 de enero, Ernesto Pimentel retoma su lugar en el horario estelar con el gran estreno de 'El Reventonazo del Verano'. La Chola Chabuca regresa a las pantallas de América TV para liderar el rating del fin de semana, con un programa renovado lleno de humor, diversión y mucha música.

"Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con el 'Reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor", enfaizó la Chola Chabuca.

Para este inicio de temporada 2026, 'El Reventonazo del Verano' tendrá como invitado al grupo piurano Corazón Serrano, quienes se alistan a celebrar su aniversario. Asimismo, llegarán los conductores del programa 'Mande Quien Mande', integrado por Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y Erick Elera.

El estreno de 'El Reventonazo del Verano' contará con un emotivo homenaje a Los Shapis, celebrando sus más de 45 años de trayectoria musical. Esta mítica agrupación llega al set de la Chola Chabuca para festejar una carrera que ha conquistado el corazón de todos los peruanos con lo mejor de su repertorio.

La chica del Reventonazo y nuevo comediante

Por otro lado, la Chola Chabuca afirmó que lanzará un nuevo reality, donde se realizará la búsqueda de la chica del Reventonazo y un nuevo comediante, quienes se sumarán al programa. Por ello, el casting se inicia mañana sábado desde las 11 de la mañana en las instalaciones de América en Santa Beatriz.

'El Reventonazo del Verano' arranca por todo lo alto su temporada 2026 con un elenco de lujo encabezado por los experimentados Manolo Rojas, Fernando Armas y Kike Suero. A este talentoso grupo se suman figuras como Marcela Luna, Nabito y Katy Prado, quienes prometen asegurar las risas y el entretenimiento en cada edición.

En resumen, el gran estreno de 'El Reventonazo del Verano' será este sábado 31 de enero desde las 8 de la noche por la señal de América TV. Prepárate para el regreso de la Chola Chabuca, quien promete consolidarse una vez más como la reina absoluta del rating en la televisión peruana.