Laura Bozzo se emociona tras el ingreso de Fabio Agostini en reality chileno: "Este es un hombre"

Laura Bozzo se encuentra participando en el reality de convivencia 'El Reality de Mega' en Chile, quien ha causado mucha gracia con sus ocurrencias. Tras el ingreso del español Fabio Agostini, la exconductora de televisión ha quedado notablemente sorprendida por su físico.

¡Queda impactada con Fabio Agostini!

En el reality donde viene participando Laura Bozzo, Fabio Agostini hizo su gran ingreso donde ha dejado sorprendido a todos los participantes. Entre ellas, está la exconductora que quedó cautivada por el español y así lo hizo notar frente a todos.

"Tengo un problema gravísimo. Ese problema es Fabio. Todas, o casi todas, están peleando por ganar su corazón", expresó inicialmente en su confesión.

Después, Bozzo señaló sentirse diferente tras la llegada del exchico reality que estuvo participando en el programa 'Esto Es Guerra' hasta hace unos meses. Afirmó que ahora se estaría arreglando mucho más para poder llamar su atención.

"Yo hubiera dicho a dormir porque con esta cantidad de feos a mí no se me para nada (...) Una cosa como esta (señala a Fabio) es otra cosa, este es un hombre, ahora hasta me maquillo... para mi hija en todo caso", agregó finalmente.

Sin duda, Laura Bozzo ha queda impresionada por el ingreso del español al reality de convivencia, afirmando que si ella no se lo queda podría ser para su hija.

Laura Bozzo revela documental de su vida

El proyecto titulado Laura Bozzo, el documental está dirigido por Luis Ara y reúne entrevistas, material inédito y el testimonio directo de la conductora peruana. A través de sus redes sociales, Bozzo expresó la emoción que le genera este trabajo y aseguró que representa un verdadero regalo de cumpleaños.

"Mi mejor regalo de cumpleaños: mi documental. Tantos años escuchando las dolorosas historias de tanta gente que abrió su corazón conmigo, que ya me tocaba contar lo que pasé y que nadie sabe. Lo importante es que mi vida demuestra que se puede volver a empezar, que nada ni la edad nos detiene. Por más tragedias vividas, estas te hacen más fuerte", escribió.

De esta manera, Laura Bozzo ha llamado la atención por estar presente en el reality 'El Reality de Mega' de Chile donde ahora acaba de ingresar el artista español Fabio Agostini, quien es muy conocido en el Perú por haber estado en 'Esto es Guerra'. Es así como la exconductora de televisión parece estar interesada en el nuevo participante elogiándolo frente a todos.