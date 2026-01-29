Melissa Klug pierde juicio con Jefferson Farfán y deberá pagar 300 mil dólares: "Es la última instancia"

Melissa Klug atraviesa días complicados tras la agresión que sufrió su hija, Samahara Lobatón, a manos de su pareja Bryan Torres. La empresaria, suma ahora un nuevo conflicto: perdió en última instancia el juicio que mantenía con Jefferson Farfán y tendrá que pagar una suma millonaria.

Melissa Klug deberá pagar millonaria suma por Juicio con Farfán

Durante la reciente emisión de Amor y Fuego, Rodrigo González 'Peluchín' informó que la resolución judicial ya es definitiva y obliga a Melissa Klug a pagar 300 mil dólares al exfutbolista. Según el conductor, la sentencia se basó en el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad que la empresaria había firmado con Farfán.

"Esta es la última instancia. Melissa Klug queda aquí y va a tener que pagar. Se dispone a la parte demandada pagar la suma de 300 mil dólares por concepto de penalidad y ser declarada deudora judicial morosa. Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha violado, esa es la cifra que se ha acordado", detalló González.

En la misma conversación, se consultó sobre las posibles consecuencias de no pagar el monto. El conductor advirtió que la obligación económica es seria y que la suma podría equivaler a la compra de un inmueble.

"Si no paga, el otro puede comprarse un departamento. Hay que tener cuidado con lo que uno firma", señaló. Hasta el momento, no se ha informado cómo se realizará el pago ni cuál será la postura de Melissa Klug tras perder esta última instancia.

Melissa Klug pierde en última instancia el juicio que tenía con Farfán! La blanca de chucuito le tiene que pagar al nero $300 mil dólares!

Exclusión de Melissa Klug genera cuestionamientos legales

Durante la última edición del programa Día D, se informó que la Fiscalía ha relegado a Melissa Klug a un rol de simple testigo, lo que impide que participe activamente en la pesquisa. Según su abogado, Benji Espinoza, esta decisión contradice el artículo 94.1 del Código Procesal Penal, que reconoce como víctimas a quienes sufren las consecuencias de un delito, incluso si no fueron los directamente agredidos.

"La víctima directa, que es Samahara Lobatón, ya no participa en la investigación, sino solo como testigo de su calidad de denunciante, porque resulta esto grave. Si recibe directamente la ofensa, que sería Samahara Lobatón, también se considera víctima a las personas que se ven perjudicadas por las consecuencias del delito que comete el agresor, que en este caso sería la mamá de la agredida, Melissa Klug", explicó Espinoza.

El abogado agregó que, al ser relegada a testigo, Melissa Klug no puede presentar pruebas ni colaborar plenamente en el esclarecimiento de los hechos, una limitación importante, dado que la víctima directa aún no ha pasado la pericia psicológica ordenada por la Fiscalía.

"Hemos presentado un conjunto de recursos para que a Melissa Klug se le considere como parte agraviada y, en consecuencia, podamos impulsar, alegar, presentar pruebas y colaborar con la investigación. El fiscal nos ha respondido que, como Samahara ha guardado silencio, se ha ordenado una pericia psicológica que todavía no se ha realizado, y lo más probable es que no la pase", agregó.

Entre la obligación de pagar una millonaria suma a Farfán y las restricciones judiciales sobre Samahara, Melissa Klug enfrenta desafíos legales y mediáticos que complican su situación. La empresaria deberá afrontarlos mientras sigue buscando justicia y protección para su hija.