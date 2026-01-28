RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Enamorado!

Christian Cueva sorprende a Pamela Franco con romántico gesto: "Gracias por llegar a mi vida"

A través de sus redes, Christian Cueva decidió dejar atrás la indirecta que mandó a Pamela López para dedicar un romántico mensaje a su pareja Pamela Franco.

Christian Cueva sorprende a Pamela Franco con romántico gesto
Christian Cueva sorprende a Pamela Franco con romántico gesto (Composición Karibeña)
28/01/2026

Christian Cueva está en medio de la polémica nuevamente tras mandar una lista de hombres casados donde aparentemente habrían estado con Pamela López. Ahora, el pelotero sale a derrochar amor hacia su pareja, la cantante Pamela Franco. 

'Aladino' derrocha amor por Pamela Franco

Por medio de sus redes sociales, Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a Pamela Franco, donde muestra el gran ramo de rosas que le entregó. Además, de un tierno mensaje donde expresa el gran amor que siente por ella. 

"Que te puedo decir a ti, si siempre estas cuando más te necesito, si siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas, si compartes cada locura que tengo. Simplemente gracias por llegar a mi vida. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa", expresó. 

@farandula.lorcha ¡La Sra. López en UCI! 🫣🔥 #farandulalorcha #cueva #pamelafranco #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - Italo Vera

Este mensaje llega después de la fuerte indirecta que habría enviado a la madre de sus tres hijos, Pamela López. Donde decidió revelar los nombres de personas que aparentemente habrían estado con ella, como la manzana de la discordia en varios matrimonios o relaciones. 

Christian Cueva destapa a Pamela López

El pelotero Christian Cueva se encuentra en medio de varias polémicas gracias a las acusaciones de Pamela López, expareja y madre de sus tres hijos. Ahora, el 'Aladino' habría llegado a su punto límite y decidió revelar lo que alguna vez la 'KittyPam' le habría confesado sobre su vida amorosa. 

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida", expresó en un inicio el pelotero a través de sus redes sociales. 

Según ha revelado, esta información que da a continuación ya sería de conocimiento público en Trujillo y ahora, revela cuatro nombres de personajes del fútbol y la música que aparentemente habrían sido pareja o salientes de Pamela López, resaltando Edwin Pérez, Colo Ibañez, Tenchy Ugaz y Dayro Martín. 

De esta manera, Pamela López salió a responder al pelotero negando todo. Ahora, el pelotero Christian Cueva deja atrás la polémica con su expareja para dedicarse a su actual novia. El 'Aladino' sorprendió a Pamela Franco con un ramo de rosas y un tierno mensaje donde agradece por tenerla en su vida y afirmando que siempre ha estado para apoyarlo. 

