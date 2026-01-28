Anelhí Arias apoya a Christian Cueva y arremete contra Pamela López: "Casi destruyes mi hogar"

Pamela López salió a responder tras la indirecta de Christian Cueva, donde señaló que la influencer se habría metido con hombres casados. Aunque la 'KittyPam' señaló nunca haberse metido en un matrimonio, Anelhí Arias sale a desmentirla y la acusa de haberse metido con Dayron Martín.

Anelhí Arias apoya supuesta acusación de Christian Cueva

A través de sus redes sociales, Anelhí Arias se cansó de como Pamela López afirmaba no haberse metido nunca en una relación o matrimonio. Como lo reveló anteriormente, la artista acusó a la 'KittyPam' de haberse metido con Dayron Martín en Trujillo.

"Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex Christian Cueva con Dayron Martín, la verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón. ¿Qué nunca destruiste un hogar? Si por poco destruiste el mío, que tal conc..., a ti te encantaba jugar a las escondidas", expresó.

Ahora, el 'Aladino' habría llegado a su punto límite y decidió revelar lo que alguna vez la 'KittyPam' le habría confesado sobre su vida amorosa. Es así como revela cuatro nombres de personajes del fútbol y la música que aparentemente habrían sido pareja o salientes de Pamela López.

"Te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía allí va: Edwin Pérez, Colo Ibañez, Tenchy Ugaz, Dayro y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más, repito no lo digo yo fue la persona que se cree virgen, yo digo lo que me contaron nada más y varios son (casados). Deja ser feliz a las personas", expresó.

¿Qué dijo Pamela López?

A través de un comunicado directo, Pamela López negó sentirse aludida por las declaraciones de Christian Cueva y descartó haber mantenido vínculos sentimentales con los nombres mencionados por el futbolista. La empresaria aseguró que siempre ha mantenido una conducta íntegra y que jamás se ha visto envuelta en escándalos amorosos.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes. No me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie. Tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un matrimonio", señaló.

De esta manera, Pamela López niega la aparente acusación de Christian Cueva de haberse metido con hombres casados, pero la expareja de Dayron Martín salió para apoyar la versión del pelotero. Según Anelhí Arias, la 'KittyPam' habría intentado destruir su hogar hace años en Trujillo.