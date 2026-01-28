RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Fuerte y claro!

Anelhí Arias apoya a Christian Cueva y arremete contra Pamela López: "Casi destruyes mi hogar"

La expareja de Dayron Martín, Anelhí Arias decidió apoyar a Christian Cueva tras mandar indirecta a Pamela López y se manda con todo en sus redes.

Anelhí Arias apoya a Christian Cueva y arremete contra Pamela López
Anelhí Arias apoya a Christian Cueva y arremete contra Pamela López (Composición Karibeña)
28/01/2026

Pamela López salió a responder tras la indirecta de Christian Cueva, donde señaló que la influencer se habría metido con hombres casados. Aunque la 'KittyPam' señaló nunca haberse metido en un matrimonio, Anelhí Arias sale a desmentirla y la acusa de haberse metido con Dayron Martín. 

Anelhí Arias apoya supuesta acusación de Christian Cueva

A través de sus redes sociales, Anelhí Arias se cansó de como Pamela López afirmaba no haberse metido nunca en una relación o matrimonio. Como lo reveló anteriormente, la artista acusó a la 'KittyPam' de haberse metido con Dayron Martín en Trujillo. 

"Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex Christian Cueva con Dayron Martín, la verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón. ¿Qué nunca destruiste un hogar? Si por poco destruiste el mío, que tal conc..., a ti te encantaba jugar a las escondidas", expresó. 

@josepastord #greenscreen Esto comento!!!😨🔥🚨Ig:josepastord💥 #pamelalopez #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Ahora, el 'Aladino' habría llegado a su punto límite y decidió revelar lo que alguna vez la 'KittyPam' le habría confesado sobre su vida amorosa. Es así como revela cuatro nombres de personajes del fútbol y la música que aparentemente habrían sido pareja o salientes de Pamela López

Suheyn Cipriani aclara su relación con streamer Macarius: "No soy su saliente, soy su mujer"
Lee también

Suheyn Cipriani aclara su relación con streamer Macarius: "No soy su saliente, soy su mujer"

"Te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía allí va: Edwin Pérez, Colo Ibañez, Tenchy Ugaz, Dayro y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más, repito no lo digo yo fue la persona que se cree virgen, yo digo lo que me contaron nada más y varios son (casados). Deja ser feliz a las personas", expresó. 

¿Qué dijo Pamela López?

A través de un comunicado directo, Pamela López negó sentirse aludida por las declaraciones de Christian Cueva y descartó haber mantenido vínculos sentimentales con los nombres mencionados por el futbolista. La empresaria aseguró que siempre ha mantenido una conducta íntegra y que jamás se ha visto envuelta en escándalos amorosos.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes. No me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie. Tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un matrimonio", señaló.

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que tendrán su segundo hijo juntos: "Qué regalo tan grande"
Lee también

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que tendrán su segundo hijo juntos: "Qué regalo tan grande"

De esta manera, Pamela López niega la aparente acusación de Christian Cueva de haberse metido con hombres casados, pero la expareja de Dayron Martín salió para apoyar la versión del pelotero. Según Anelhí Arias, la 'KittyPam' habría intentado destruir su hogar hace años en Trujillo

Temas relacionados Anelhí Arias arremete christian cueva destruyes mi hogar Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

Pedro Aquino habría sido separado indefinidamente de Alianza Lima por presunta indisciplina en Uruguay

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

Yarita Lizeth se confiesa en pleno concierto y admite que es celosa con Alejandro Páucar: "Tengo miedo a perderte"

Esposa de Pedro Aquino impacta con radical decisión tras presunta indisciplina del jugador en Uruguay

Famosa tiktoker fue secuestrada y conmociona las redes sociales: video capta el preciso momento

últimas noticias
Karibeña