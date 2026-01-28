Tenchy Ugaz responde tras ser vinculado con Pamela López por Christian Cueva: "Soy un hombre fiel"

Luego de que Christian Cueva revelara los nombres de hombres que aparentemente habrían estado con Pamela López, todo se volvió un escándalo. Es así como de manera inmediata, Tenchy Ugaz salió a responder por medio de sus redes sociales.

Tenchy Ugaz niega vinculo con Pamela López

Al parecer, luego de que Christian Cueva revelara un mensaje como indirecta para Pamela López donde mencionan a Tenchy Ugaz, el exfutbolista salió a defenderse en sus redes sociales. Es así como señala que junto a su esposa, no se dejan llevar por chismes.

"Voy a dejar esto aquí antes que venga mi esposa y me mande dormir al mueble como la última vez. Tengo una comunicación sólida y de confianza con mi loquita tulipán, siempre prácticamente el hábito de no dejarnos llevar por chismes", expresó.

Ugaz señala que siempre ha sido hombre fiel a su matrimonio que hace muchos quehaceres en su hogar, negando así tener algún vínculo con Pamela López en el pasado.

"Ella sabe que soy un hombre fiel que no toma, no fuma, no baila pegado, hace mercado, lava, plancha, cocina, limpia, etc", agregó el exfutbolista.

¿Qué dijo Christian Cueva?

El pelotero Christian Cueva se encuentra en medio de varias polémicas gracias a las acusaciones de Pamela López, expareja y madre de sus tres hijos. Ahora, el 'Aladino' habría llegado a su punto límite y decidió revelar lo que alguna vez la 'KittyPam' le habría confesado sobre su vida amorosa.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida", expresó en un inicio el pelotero a través de sus redes sociales.

Según ha revelado, esta información que da a continuación ya sería de conocimiento público en Trujillo y ahora, revela cuatro nombres de personajes del fútbol y la música que aparentemente habrían sido pareja o salientes de Pamela López.

"Te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía allí va: Edwin Pérez, Colo Ibañez, Tenchy Ugaz, Dayro y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más, repito no lo digo yo fue la persona que se cree virgen, yo digo lo que me contaron nada más y varios son (casados). Deja ser feliz a las personas", sentenció finalmente.

De esta manera, Christian Cueva señala que Pamela López le habría confesado en el pasado que estuvo con Tenchy Ugaz, pero el exfutbolista sale a negarlo todo, al igual que la 'KittyPam'.