Esposa de Pedro Aquino impacta con radical decisión tras presunta indisciplina del jugador en Uruguay

La polémica no se detiene en Alianza Lima. Luego de revelarse que Pedro Aquino habría sido separado indefinidamente por su presunta participación en un acto de indisciplina en Uruguay, la noticia también impactó en su vida personal. Su esposa, Katherine Fernández, sorprendió al tomar una drástica decisión en redes sociales que no pasó desapercibida.

Esposa de Pedro Aquino toma drástica decisión tras polémica

Tras la victoria ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, la dirigencia de Alianza Lima habría decidido separar a Pedro Aquino de manera indefinida. Esta medida se habría tomado luego de un incidente ocurrido durante la concentración del equipo en Montevideo, Uruguay. La esposa del jugador, Katherine Fernández, tomó una radical medida en redes tras difundirse la noticia.

Según se señala, aunque el futbolista negó haber consumido alcohol o estar implicado en una grave denuncia, su presencia en la habitación donde ocurrieron los hechos fue suficiente para que el club tome una decisión contundente. Según informó el periodista Kevin Pacheco en el programa digital "Fútbol Satélite", Alianza Lima logró confirmar la participación indirecta del jugador en la reunión.

"Alianza ha logrado confirmar que Pedro Aquino estuvo en la habitación, por lo que dice el jugador, no fue parte ni de tomar alcohol, ni del supuesto delito que se acusa. Alianza Lima lo va a separar, de forma indefinida", señaló.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El periodista de Exitosa, Carlos Panez, informó que Alianza Lima decidió separar a Pedro Aquino por su participación en un acto de indisciplina en Uruguay junto a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.



Esta sanción significa que el volante, quien llegó a préstamo desde Santos Laguna, no sería considerado mientras Pablo Guede continúe como entrenador del primer equipo. Incluso, quedaría fuera del debut ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura, lo que representa un duro golpe para sus aspiraciones deportivas en el club.

Sin embargo, el impacto no solo fue futbolístico. Tras conocerse la noticia, su esposa Katherine Fernández tomó una decisión que llamó poderosamente la atención. La joven eliminó o archivó todas las fotografías que tenía junto a Pedro Aquino en su cuenta oficial de Instagram. Además, en sus historias destacadas ya no aparece ninguna imagen con el jugador, aunque todavía lo sigue en la red social.

Este gesto generó una ola de comentarios entre los usuarios, ya que la pareja solía mostrarse muy unida y cariñosa en redes. Durante el fichaje del mediocampista por Alianza Lima en agosto de 2025, Katherine había compartido mensajes llenos de orgullo y amor, acompañados de fotografías familiares y frases emotivas que reflejaban la felicidad por esta nueva etapa.

Una relación sólida que hoy vive momentos de tensión

Pedro Aquino y Katherine Fernández mantienen una relación de varios años y se casaron en 2019. Fruto de ese matrimonio tienen tres hijas, con quienes formaban una familia muy activa en redes sociales, compartiendo viajes, celebraciones y momentos especiales. Por eso, la desaparición de todas las fotos juntos no pasó desapercibida y generó sorpresa.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre esta situación, muchos interpretan la decisión de Katherine como una señal clara de molestia o decepción. Sin duda, el entorno del jugador atraviesa días de incertidumbre, no solo por su futuro en Alianza Lima, sino también por el impacto emocional que este episodio estaría teniendo en su familia.

En conclusión, la presunta indisciplina de Pedro Aquino no solo habría tenido consecuencias dentro de la cancha, sino también en su vida personal. La drástica decisión de su esposa deja en evidencia que este episodio ha marcado un antes y un después. Mientras el club define los siguientes pasos en el plano deportivo, el futbolista enfrentaría uno de los momentos más complicados de su carrera.