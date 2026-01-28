Gabriel Meneses confirma romance con Sirena Ortiz y acusa que los expusieron: "Es una chica increíble"

La confirmación de Gabriel Meneses como competidor de la nueva temporada de Esto es Guerra despertó expectativa tanto por su desempeño en el reality como por su vida sentimental. El actor,habló sobre su relación con Sirena Ortiz y expresó su incomodidad por la difusión de un video privado en el que ambos aparecen besándose.

Gabriel Meneses expresa su molestia por difusión de video con Sirena Ortiz

El recordado 'Valentino' de Al fondo hay sitio reveló que mantiene una relación con Sirena Ortiz desde finales del 2025. Durante sus declaraciones, el actor no escatimó en elogios hacia la joven actriz, a quien describió como una persona especial que ha llegado a alegrar su vida.

"Mi corazón está muy feliz, muy tranquilo. Estoy con chica increíble, A1. Llevamos saliendo desde fines del año pasado, todo se está dando muy bonito. (¿Están formalmente en una relación?) Es mi enamorada y público, en contra de nuestra voluntad", expresó de forma irónica.

Sin embargo, la felicidad del romance se vio opacada cuando un video privado, que Gabriel había compartido exclusivamente con su círculo cercano en Instagram, terminó siendo difundido públicamente. Las imágenes, donde se le ve besando a Sirena, fueron emitidas en Esto es Guerra, lo que generó su inmediata reacción.

"Cuando vi el video sí no nos gustó, la llamé para ver si estaba bien. No me gustó que lo hayan sacado de mejores amigos, algo privado. Uno nunca espera eso de un amigo, fue bien incómodo ver las imágenes", declaró Meneses a la página Guerreros y combatientes.

El actor contó que, tras la difusión del material, se comunicó de inmediato con Sirena para asegurarse de que se encontrara bien. Además, dejó en claro que tiene conocimiento de quién habría compartido el video, aunque prefirió no revelar la identidad de esa persona.

"En la vida hay mucha envidia, queríamos cuidar esto desde el principio. Sí me sentí traicionado, los dos la tomamos como una falta de respeto, es una persona que yo me cruzo acá todos los días, el que te estrecha la mano todos los días no necesariamente es tu amigo y códigos y es una persona que parece que no sabe", indicó con evidente molestia.

Sirena Ortiz rompe su silencio sobre su beso con Gabriel Meneses

La actriz Sirena Ortiz decidió romper su silencio sobre las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, donde aparece besándose con el actor Gabriel Meneses, integrante del reality "Esto es guerra". La joven, recordada por su participación en "De vuelta al barrio" y actualmente en la novela "Los otros Concha 2", se mostró tranquila, sonriente y muy emocionada al referirse a este tema.

Sirena fue abordada por las cámaras durante un evento en Plaza Norte. Aunque evitó entrar en muchos detalles, dejó en claro que atraviesa un buen momento personal.

"Yo estoy muy feliz con Gabriel. Todo bien. Ya vieron el video que salió, qué bueno, es algo privado y no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron", declaró, dejando en evidencia su alegría.

Las imágenes del beso causaron un verdadero revuelo en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron este posible romance. Muchos destacaron la química entre ambos y no tardaron en enviarles mensajes de apoyo y buenos deseos.

Cuando la reportera le preguntó directamente si ya son enamorados, Sirena prefirió ser cauta y no confirmar nada por ahora. "Más adelante vamos a hablar de eso", respondió, dejando abierta la posibilidad de contar más detalles en el futuro, pero manteniendo su vida privada con reserva.

Mientras Gabriel Meneses se alista para un nuevo reto en Esto es Guerra, su relación con Sirena Ortiz sigue en el foco público. Ambos aseguran atravesar un buen momento, aunque admiten incomodidad por la difusión de material que consideraban privado, por lo que optan por la discreción y priorizan sus proyectos profesionales.