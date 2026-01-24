Sirena Ortiz sobre su relación con Gabriel Meneses tras filtrarse beso: "Es privado y no sé cómo se expuso"

Sirena Ortiz decidió hablar por primera vez sobre las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, donde aparece besándose con Gabriel Meneses. La joven, recordada por su participación en "De vuelta al barrio" y actualmente parte del elenco de "Los otros Concha 2", se mostró tranquila y sonriente al referirse a este tema que ha dado tanto que hablar.

Sirena Ortiz rompe su silencio sobre su beso con Gabriel Meneses

La actriz Sirena Ortiz decidió romper su silencio sobre las imágenes que se volvieron virales en redes sociales, donde aparece besándose con el actor Gabriel Meneses, integrante del reality "Esto es guerra". La joven, recordada por su participación en "De vuelta al barrio" y actualmente en la novela "Los otros Concha 2", se mostró tranquila, sonriente y muy emocionada al referirse a este tema.

Sirena fue abordada por las cámaras durante un evento en Plaza Norte. Aunque evitó entrar en muchos detalles, dejó en claro que atraviesa un buen momento personal.

"Yo estoy muy feliz con Gabriel. Todo bien. Ya vieron el video que salió, qué bueno, es algo privado y no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron", declaró, dejando en evidencia su alegría.

Las imágenes del beso causaron un verdadero revuelo en redes sociales, donde cientos de seguidores celebraron este posible romance. Muchos destacaron la química entre ambos y no tardaron en enviarles mensajes de apoyo y buenos deseos.

Cuando la reportera le preguntó directamente si ya son enamorados, Sirena prefirió ser cauta y no confirmar nada por ahora. "Más adelante vamos a hablar de eso", respondió, dejando abierta la posibilidad de contar más detalles en el futuro, pero manteniendo su vida privada con reserva.

¿La veremos en 'Esto es guerra'?

Además de hablar sobre su vínculo con Gabriel Meneses, Sirena Ortiz también fue consultada sobre un posible ingreso al reality "Esto es guerra", donde participa el actor. La actriz no descartó esta opción, pero explicó que actualmente está muy concentrada en su trabajo en televisión.

"Me encantaría, pero ahorita estoy a full en la novela ('Los otros Concha 2'), pero me encantaría de verdad estar ahí, que es un programa muy chévere", comentó con una gran sonrisa, demostrando que no le cierra las puertas a nuevos retos.

Sirena señaló que, por ahora, su prioridad es cumplir con todas las grabaciones y responsabilidades que tiene en la producción, donde interpreta a Josephine, un personaje que viene siendo muy bien recibido por el público.

Las señales que encendieron los rumores

Los rumores sobre un posible romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses comenzaron días antes de que se difundiera el video del beso. Ambos compartieron imágenes juntos en redes sociales, especialmente cuando asistieron al concierto de Bad Bunny.

En aquella ocasión, Sirena publicó una foto acompañada del mensaje "Buena compañía", lo que despertó de inmediato las sospechas de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar y preguntar si estaban juntos.

Sin embargo, fue el programa "Esto es guerra" el que terminó por confirmar las sospechas, al difundir un video exclusivo que Gabriel habría compartido con sus "mejores amigos" en Instagram. En las imágenes se les ve muy cariñosos, lo que terminó de encender las redes.

En conclusión, Sirena Ortiz prefiere vivir este momento con calma, sin presiones ni etiquetas, pero dejando en claro que está pasando por una etapa muy bonita. Aunque no confirmó oficialmente una relación con Gabriel Meneses, sus declaraciones y actitud reflejan tranquilidad y bienestar, mientras continúa enfocada en su carrera actoral y en los nuevos proyectos que vienen para ella.