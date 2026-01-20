Exintegrante de EEG despide a su abuela y conmueve con mensaje: "Tengo un angelito en el cielo"

El exchico reality Sebastián Lizarzaburu vive uno de los momentos más tristes de su vida. A través de sus redes sociales, el exintegrante de "Esto es Guerra" confirmó el fallecimiento de su abuela paterna, una noticia que tocó el corazón de sus seguidores y generó cientos de mensajes de apoyo.

Sebastián Lizarzaburu despide a su abuela

El exparticipante de "Esto es Guerra", Sebastián Lizarzaburu, decidió comunicar la pérdida con una historia en Instagram, donde se mostró muy afectado. En su publicación, le dedicó unas palabras llenas de amor y respeto a su abuelita.

"Luchaste más de lo que todos pensaron era posible. Descansa nonna 18-01-26", escribió, dejando en claro el fuerte lazo que los unía.

Sebastián Lizarzaburu sufre la pérdida de su abuela. (Instagram)

Días antes de esta dolorosa noticia, el influencer ya había hablado sobre el complicado estado de salud de su abuela. En ese momento, contó que la situación era muy difícil y que su familia estaba preparándose para lo peor. En ese mismo mensaje, Sebastián también reflexionó sobre sus seres queridos y la vida.

"Siempre me han dicho que soy bendecido y de hecho lo soy. Solamente 2 personas de mi familia se han ido al cielo, toda mi sangre dura y vive muchos años. Pero hoy nos han dado la noticia que mi nonna (mamá de mi papá) parece que ya se nos va. Y desde que soy papá, soy mejor hijo, así que me pongo en el lugar de mi papá y sé que hoy será una noche difícil", señaló.

Sebastián Lizarzaburu lamenta el fallecimiento de su abuela. (Instagram)

Tras confirmarse el fallecimiento, Sebastián volvió a compartir un mensaje que conmovió a muchos. Con palabras simples, pero cargadas de sentimiento, dejó ver que intenta mantenerse fuerte por su familia.

"Fuerza y amor, que tendremos otro angelito que nos cuidará", escribió, dejando claro que cree que su abuela ahora lo acompaña desde el cielo.

Agradeció el cariño del público

Horas después, el exchico reality reapareció en redes para agradecer las muestras de apoyo que recibió de sus seguidores. Visiblemente reflexivo, destacó el cariño que le llegó en uno de los días más duros de su vida.

"No quiero que termine el día sin antes agradecer a todas las personas que me han mandado mensajitos por lo de mi nonna. Yo siempre he dicho que soy una persona bendecida porque lo soy", comentó.

19.01.26 | Sebastián Lizarzaburu agradece a sus seguidores por mensajes de apoyo tras la pérdida de su abuela. Fuente: Instagram de Sebastián Lizarzaburu pic.twitter.com/QWZZyIZG6B — @ghelanma (@ghelanma) January 20, 2026

Además, reveló una coincidencia que lo dejó pensando y que emocionó a muchos. El exchico reality reveló que su abuela falleció en la clínica en que su hija Maia nació.

"Se fue en la clínica donde Maia nació, donde el amor de mi vida nació, y ahí mismo fue que mi nonna partió. Son coincidencias, no lo sé, pero de alguna manera hay una conexión... Tengo un angelito en el cielo", reflexionó.

Sebastián Lizarzaburu no ha dado más detalles sobre el velorio ni las causas del fallecimiento, ya que ha preferido vivir este proceso en privado junto a su familia. Por ahora, se mantiene alejado de la polémica y enfocado en el recuerdo de su abuela, quien dejó una huella muy profunda en su vida.

En conclusión, Sebastián Lizarzaburu atraviesa un momento de profundo dolor tras la partida de su abuela paterna, una pérdida que decidió compartir con sus seguidores a través de mensajes sinceros y emotivos. El exchico reality ha recibido numerosas muestras de apoyo del público y agradeció por ello.