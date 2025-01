Sebastián Lizarzaburu revela que viene luchando con una grave infección: "Me sentía super mal"

Sebastián Lizarzaburu utilizó sus redes sociales para comentar que está sufriendo una infección que ha frenado ligeramente sus actividades. El popular 'Hombre Roca' contó cómo sobrelleva esta complicación de salud y cuál es su diagnóstico.

Sebastián está delicado de salud

El ex de Andrea San Martín mencionó a través de sus redes sociales que, al parecer, sufre una infección estomacal. Aunque no precisó si es bacteriana o viral, aseguró que es la primera vez que experimenta algo tan fuerte. No obstante, continuó con sus compromisos laborales.

"Actualización de cómo me siento: ayer vieron que me fui a chambear porque, a pesar de todo, tengo que cumplir. Me sentía súper mal, por eso estuve sentado mucho tiempo en el evento, pero lo importante es que se cumplió y salió todo increíble", comentó.

Además, indicó que actualmente sigue una dieta especial debido a que su estómago está delicado. Sin embargo, resaltó que aún no puede entrenar y que posiblemente lo haga hoy, ya que pudo dormir mejor en comparación con la noche anterior.

"Solamente estoy comiendo pollito al agua y arroz al agua, té cargado y, por ahí, Gatorade para hidratarme. Sin embargo, ayer fue una mejor noche, pude dormir y no tuve que levantarme varias veces como la noche anterior. Me gustaría entrenar hoy, pero vamos a ver cómo evoluciono", agregó.

Sebastián está enfermo pic.twitter.com/WtP3I7NFcn — Luis Vasquez (@lumivacu) January 31, 2025

Sebastián está enamorado

En una entrevista en el podcast de Cristopher Gianotti, el fisicoculturista llegó para contar algunos detalles sobre su trabajo, su paternidad y cómo está en su corazón actualmente. Sebastián Lizarzaburu reveló que se encuentra en una relación con una joven llamada Adriana Odria López.

Comentó que por un tiempo estuvo buscando a una persona especial porque quería tener esa vida de pareja, hasta que dejó de buscar y la encontró. El 'Hombre Roca' cuenta que su pareja es gerente de una empresa y una influencer, que ha grabado muchas veces con ella.

"Ella es una chica que trabaja en una empresa común y corriente, gerente de una empresa, normal. También es influencer como por hobby, o sea no es que viva de eso, de hecho, hasta ahorita no cobra nada por influencer (...) Tiene esa capacidad y ese gusto; a veces me ayuda a grabar", expresó.

Es así que, Sebastián Lizarzaburu se mantiene optimista y enfocado en su recuperación. Aunque la infección ha afectado su rutina, sigue cumpliendo con sus compromisos. Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, deseándole pronta mejoría para que pueda retomar sus entrenamientos con normalidad.