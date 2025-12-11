Sebastián Lizarzaburu anunció que se va del país sin su hija: conoce el motivo

Sebastián Lizarzaburu viene siendo tendencia en redes sociales tras anunciar, muy emocionado, que se separará de su hija. Fue el mismo 'Hombre Roca' quien lo comunicó mediante sus redes sociales.

Resulta que el también influencer utilizó su Instagram para dar un aviso a sus miles de seguidores. Incluso, fue tanta su emoción que se dejó llevar por el momento derrochando lágrimas.

Sebastián Lizarzaburu confirmó que dejará el país por un tiempo y también dio detalles personales al revelar que lo hará sin la compañía de su engreída Maia, fruto de la relación que tuvo con Andrea San Martín.

¿Por qué Sebastián Lizarzaburu dejará el Perú?

En el video, compartido en sus redes sociales, explicó que la importancia de este viaje debido a que participará de un destacado evento internacional de fisicoculturismo en Argentina, por lo que representará al Perú en dicho certamen.

"Es difícil decirle adiós a Maia siempre y más aún cuando voy a competir y me hubiese encantado llevarla, obviamente, como el año pasado", relató al inicio de su grabación el 'Hombre Roca'.

Además, en otro mensaje expresó lo siguiente: "Solo los papás entenderán la sensación. Lo siento, pero soy ultra sensible con cosas de Maia y más si estoy en dieta muy cerca a una competencia".

Sebastián Lizarzaburu también explicó que se reunió con su mejor hija para explicarle la situación y contarle por qué, a diferencia de otros viajes, esta vez no podrá acompañar a su papá en esta aventura profesional.

Sebastián Lizarzaburu participará en importante certamen internacional

"Pero esta vez no se puede y ella lo entiende, pero, obviamente me pregunta por qué no puede ir, entonces, para mí es difícil explicarle las razones, pero bueno, es parte de", enfatizó el influencer.

Sebastián Lizarzaburu y su emotivo mensaje a su hija Maia

En otra historia, el 'Hombre Roca' se tomó un tiempo para compartir un emotivo mensaje dedicado a su hija Maia, señalando que todo lo que hace es por tratar de darle lo mejor a su pequeña.

"Todo lo que hago, lo hago por ti. Quiero que te sientas orgullosa de papi, quiero que sepas que todo esfuerzo y sacrificio, trae méritos. Quiero que sepas que puedes lograr lo que sea cuando lo haces con pasión y con amor, cuando haces lo que realmente te gusta y lo haces bien, eres feliz", destacó.

En resumen, el 'Hombre Roca' se mostró muy emocionado y a la vez triste de dejar el país para participar de un importante concurso de fisiculturismo que se desarrollará en Argentina. Lo que más le cuesta es tener que asistir sin su hija Maia.