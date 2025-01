Sebastián Lizarzaburu habría encontrado el amor en una joven: "Es una persona que vale la pena"

Sebastián Lizarzaburu es un fisicoculturista que formó parte del programa reality Esto Es Guerra. Hace unos días, el exchico reality reveló que estaría en una nueva relación sentimental con una joven de nombre Adriana Odria López, que habría conquistado su corazón.

En una entrevista en el podcast de Cristopher Gianotti, el fisicoculturista llegó para contar algunos detalles sobre su trabajo, su paternidad y cómo está en su corazón actualmente. Sebastián Lizarzaburu reveló que se encuentra en una relación con una joven llamada Adriana Odria López.

Comentó que por un tiempo estuvo buscando a una persona especial porque quería tener esa vida de pareja, hasta que dejó de buscar y la encontró. El 'Hombre Roca' cuenta que su pareja es gerente de una empresa y una influencer, que ha grabado muchas veces con ella.

"Ella es una chica que trabaja en una empresa común y corriente, gerente de una empresa, normal. También es influencer como por hobby, o sea no es que viva de eso, de hecho, hasta ahorita no cobra nada por influencer (...) Tiene esa capacidad y ese gusto; a veces me ayuda a grabar", expresó.