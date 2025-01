Nicola Porcella y Wendy Guevara revelaron detalles de su convivencia: "Siempre te voy a defender"

Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes se conocieron en "La Casa de los Famosos", han decidido compartir detalles íntimos de su amistad y convivencia en una reciente entrevista con Yordy Rosado. Revelaron cómo han construido una sólida relación de amistad desde que abandonaron el reality show, mostrando la casa que han compartido y anécdotas curiosas de su día a día.

Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes se conocieron en "La Casa de los Famosos" en México, sorprendieron a sus seguidores al compartir detalles de su vida juntos en la entrevista con Yordy Rosado. En este divertido encuentro, no solo hablaron de su relación de amistad, sino que también mostraron la casa que han compartido y revelaron momentos curiosos de su convivencia.

Una amistad que nació en "La Casa de los Famosos". La química entre Nicola Porcella y Wendy Guevara fue evidente desde su paso por "La Casa de los Famosos", un reality donde la gente los "shipeaba" en redes sociales.

Durante una entrevista previa, Wendy confesó que se enamoró de Nicola dentro del programa. Nicola se lo recordó en la entrevista con Yordi entre risas, mientras Wendy hacía un gesto de fastidio, bromeando sobre el tema. A pesar de las bromas, ambos dejaron claro que lo suyo es una amistad muy fuerte, algo que los fanáticos han notado y disfrutado.

Yordy les preguntó si alguna vez se dieron un beso, y la respuesta fue afirmativa, aunque aclararon que no fue un "beso real". "Besos, así jugando", comentó Nicola. Wendy añadió entre risas: "Pero no beso real". Wendy explicó que cuando salieron de la casa, por el "shippeo" que surgió, la gente comenzó a pedirles un beso en los eventos. "Nosotros sin darnos cuenta, porque él se la pasó en la casa tras de mí todo el tiempo", dijo Wendy, mientras Nicola confirmaba que no le molestaba en absoluto.