Magaly revela cómo maneja los gastos con su esposo: "Yo soy quien paga pero con la plata de él"

Magaly Medina dejó a sus seguidores impresionados al revelar aspectos íntimos de su vida en pareja con su esposo durante una reciente entrevista en su podcast, donde contó con la compañía de su hermana, Mariela Medina. Durante la conversación ambas hermanas tocaron aspectos de las relaciones de pareja y cómo es que se encuentra un "hombre con valor".

La periodista de espectáculos compartió aspectos íntimos sobre su vida en pareja, incluyendo la organización de los gastos durante sus viajes y los desafíos de su matrimonio a lo largo de todo este tiempo.

Magaly Medina, reveló durante la conversación en su podcast cómo maneja los gastos con su esposo, Alfredo Zambrano, durante sus frecuentes viajes. A pesar de que ambos tienen ingresos independientes y exitosos, Medina confesó que suele ser quien realiza los pagos más pequeños, pero con la particularidad de que usa el dinero de su esposo.

"Cuando viajo con mi marido, él me da una tarjeta para que yo pague porque no le gusta hacerlo en hoteles o tours. Sin embargo, en restaurantes caros, él es quien asume esos gastos. En los más pequeños, yo abro la billetera, aunque en realidad es su plata, no la mía", explicó entre risas "La Urraca"