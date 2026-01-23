RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Estarán en EEG?

¡Beso inesperado! Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance con video difundido por EEG

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses sorprendieron con beso en redes, confirmando su relación. El video fue emitido en "Esto es guerra" y dejó en shock a los conductores y seguidores.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses sorprenden con beso y confirman su relación.
Sirena Ortiz y Gabriel Meneses sorprenden con beso y confirman su relación. (Composición Karibeña)
23/01/2026

¡Sorpresa total! Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se convirtieron en la pareja del momento luego de que "Esto es guerra" difundiera un video donde ambos aparecen dándose un tierno beso. Las imágenes no solo sorprendieron a los conductores del programa, sino que también encendieron las redes sociales, donde los seguidores reaccionaron con emoción y curiosidad.

El clip dejó en claro que entre la actriz y el chico reality hay algo más que una simple amistad. La escena fue tan inesperada que generó un gran revuelo en el set y abrió la puerta a nuevos rumores, como la posible llegada de Sirena al reality de competencia.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan y confirman relación 

Todo ocurrió cuando la producción de "Esto es guerra" decidió emitir un video inédito que mostraba la cercanía entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses. En las imágenes se les ve compartiendo momentos muy cómplices, con risas, miradas y gestos de cariño mientras hacían una rutina de cuidado de la piel.

El momento que más impactó fue cuando ambos se dieron un beso, confirmando así los rumores que venían circulando desde hace semanas. La reacción en el set fue inmediata: sorpresa, comentarios y muchas preguntas sobre cómo y cuándo empezó esta historia de amor.

@riclatorrez #gabrielmeneses y #sirenaortiz están en una relación . #eeg #peru #losotrosconcha ♬ sonido original - Ric La Torre

Exintegrante de EEG despide a su abuela y conmueve con mensaje: "Tengo un angelito en el cielo"
Lee también

Exintegrante de EEG despide a su abuela y conmueve con mensaje: "Tengo un angelito en el cielo"

Según se contó en el programa, el video fue grabado por el propio Gabriel y subido inicialmente a sus historias privadas de Instagram. Sin embargo, el material llegó a manos de la producción, que no dudó en mostrarlo en plena transmisión en vivo, generando una verdadera bomba mediática.

¿Sirena Ortiz podría ingresar a 'Esto es guerra'?

Tras la difusión del video, una de las grandes interrogantes fue si Sirena Ortiz podría integrarse al elenco de "Esto es guerra", sobre todo porque Gabriel Meneses sí forma parte de la nueva temporada del reality. La conductora Johanna San Miguel fue una de las primeras en pronunciarse y no ocultó su entusiasmo ante esta posibilidad. 

"¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos", comentó en vivo, despertando la emoción del público.

"Que doloroso", usuarios lamentan la eliminación de Rocky Belmonte y Sirena Ortiz de "El Gran Chef famosos'
Lee también

"Que doloroso", usuarios lamentan la eliminación de Rocky Belmonte y Sirena Ortiz de "El Gran Chef famosos'

¿Quién es Sirena Ortiz? 

Sirena Luisa Ortiz Vilela nació en Lima el 10 de agosto de 1995 y logró conquistar al público con su papel protagónico como Sara Bravo en la exitosa serie "De vuelta al barrio". Gracias a su talento y naturalidad frente a cámaras, se ganó el cariño de grandes y chicos.

Actualmente, comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en la producción "Los otros Concha", donde ambas destacan por su buena química y carisma. Su trayectoria en la televisión, sumada a este reciente romance, la ha vuelto una de las figuras más comentadas del momento.

En conclusión, el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses sorprendió y ya se perfila como una de las historias más comentadas de la farándula. El tierno beso que se vio en "Esto es guerra" no solo confirmó su relación, sino que también despertó la ilusión de verlos juntos dentro del reality. Por ahora, ninguno de los dos ha dado mayores detalles, pero el público está atento a cada movimiento. 

Temas relacionados beso EEG Gabriel Meneses karibeña romance Sirena Ortiz

Siga leyendo

Lo Más leído

"¿Quieres salir de nuevo en Magaly?": Botan a Paul Michael de restaurante frente a Pamela López

¡Tensión en vivo! Ethel Pozo y Carlos Cacho se enfrentan por comentarios a Zully: "Se cruzó el límite"

Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

últimas noticias
Karibeña