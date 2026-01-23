¡Beso inesperado! Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance con video difundido por EEG

¡Sorpresa total! Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se convirtieron en la pareja del momento luego de que "Esto es guerra" difundiera un video donde ambos aparecen dándose un tierno beso. Las imágenes no solo sorprendieron a los conductores del programa, sino que también encendieron las redes sociales, donde los seguidores reaccionaron con emoción y curiosidad.

El clip dejó en claro que entre la actriz y el chico reality hay algo más que una simple amistad. La escena fue tan inesperada que generó un gran revuelo en el set y abrió la puerta a nuevos rumores, como la posible llegada de Sirena al reality de competencia.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan y confirman relación

Todo ocurrió cuando la producción de "Esto es guerra" decidió emitir un video inédito que mostraba la cercanía entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses. En las imágenes se les ve compartiendo momentos muy cómplices, con risas, miradas y gestos de cariño mientras hacían una rutina de cuidado de la piel.

El momento que más impactó fue cuando ambos se dieron un beso, confirmando así los rumores que venían circulando desde hace semanas. La reacción en el set fue inmediata: sorpresa, comentarios y muchas preguntas sobre cómo y cuándo empezó esta historia de amor.

Según se contó en el programa, el video fue grabado por el propio Gabriel y subido inicialmente a sus historias privadas de Instagram. Sin embargo, el material llegó a manos de la producción, que no dudó en mostrarlo en plena transmisión en vivo, generando una verdadera bomba mediática.

¿Sirena Ortiz podría ingresar a 'Esto es guerra'?

Tras la difusión del video, una de las grandes interrogantes fue si Sirena Ortiz podría integrarse al elenco de "Esto es guerra", sobre todo porque Gabriel Meneses sí forma parte de la nueva temporada del reality. La conductora Johanna San Miguel fue una de las primeras en pronunciarse y no ocultó su entusiasmo ante esta posibilidad.

"¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos", comentó en vivo, despertando la emoción del público.

¿Quién es Sirena Ortiz?

Sirena Luisa Ortiz Vilela nació en Lima el 10 de agosto de 1995 y logró conquistar al público con su papel protagónico como Sara Bravo en la exitosa serie "De vuelta al barrio". Gracias a su talento y naturalidad frente a cámaras, se ganó el cariño de grandes y chicos.

Actualmente, comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en la producción "Los otros Concha", donde ambas destacan por su buena química y carisma. Su trayectoria en la televisión, sumada a este reciente romance, la ha vuelto una de las figuras más comentadas del momento.

En conclusión, el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses sorprendió y ya se perfila como una de las historias más comentadas de la farándula. El tierno beso que se vio en "Esto es guerra" no solo confirmó su relación, sino que también despertó la ilusión de verlos juntos dentro del reality. Por ahora, ninguno de los dos ha dado mayores detalles, pero el público está atento a cada movimiento.