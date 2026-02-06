RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Xiomy Kanashiro opina sobre el anillo que recibió Yahaira Plasencia: "Qué viva el amor"

En una entrevista, Xiomy Kanashiro celebró el amor tras ver el anillo que Yahaira Plasencia lució en sus redes y que podría ser regalo de Luis Fernando Rodríguez.

06/02/2026

Por medio de sus redes sociales, Yahaira Plasencia ha compartido algunas fotografías que ha llamado la atención por las flores, regalitos y un anillo. Ante esto, la pareja actual de Jefferson Farfán no dudó en celebrar el amor de la 'patrona'. 

Xiomy Kanashiro sobre joya de la 'Patrona'

En el programa 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila estuvieron comentando sobre la reciente joya que lució Yahaira Plasencia en sus redes sociales. Es así como incluyeron a Xiomy Kanashiro en la conversación, actual pareja de Jefferson Farfán, para opinar de la 'Patrona'. 

"¿Qué opinas de la roca de Yahaira Plasencia? Tú sabes de joyas", le preguntó Janet, a lo que Xiomy responde: "No, yo no sé de joyas mi querida Janet, creo que tú tienes más experiencia que yo, pero todo regalo es bienvenido están viviendo su amor. Es febrero mes del amor, mes de la amistad, bendiciones para todos y que viva el amor".

La joven bailarina no dudó en dedicar los mejores deseos a todas las parejas en el mes del amor, causando así una decepción en Janet Barboza, que deseaba un comentario más encendido de Kanashiro para la ex de Jefferson Farfán

"Xiomy está muy buenita esta mañana, necesitamos contenido, necesitamos candela", comentó. 

Lee también

Paula Arias sobre el anillo de Yahaira

En declaraciones para el programa "América Hoy", Paula Arias destacó la alegría que observa en su amiga y aseguró que esta relación parece llenar un espacio importante en su vida. La salsera señaló que Yahaira estaría pensando en formar una familia y que Luis Fernando podría ser la persona indicada para ella.

Lee también

"(He escuchado a Yaha que ella está con deseos quizás de formar una familia, de casarse). Sí, me gustaría verla así. Ella tiene poca paciencia, pero sé que una familia le haría muy feliz y con la persona indicada, obviamente, que la cuide y la proteja",

Los rumores sobre un posible compromiso surgieron tras la entrega de un anillo de oro a Yahaira, lo que llevó a los periodistas a preguntarle a Paula Arias sobre la posibilidad de boda. La cantante se mostró entusiasmada y reafirmó que lo más importante es que su amiga esté feliz y segura.

De esta manera, el anillo de Yahaira Plasencia ha llamado mucho la atención en los medios. Aún así, Xiomy Kanashiro que es la actual novia de Farfán, celebra su amor y que si la cantante es feliz con 'El Diablo', lo festeja. 

