Johanna San Miguel genera polémica al afirmar que no existen 'chicas trans': "Solo hay hombre y mujer"

La actriz Johanna San Miguel encendió el debate en redes sociales tras responder a una usuaria y afirmar que no reconoce a las mujeres trans, desatando una ola de comentarios divididos.

Johanna San Miguel genera polémica sobre las mujeres trans.
06/02/2026

Se encendió la polémica. Johanna San Miguel se ha convertido en tendencia tras emitir una serie de declaraciones que han dividido a la opinión pública. Recientemente, la conductora rompió su silencio en redes sociales con un contundente mensaje sobre la identidad de género.

Johanna San Miguel genera polémica

La reconocida actriz Johanna San Miguel ha desatado una fuerte controversia tras publicar un tajante comentario en redes sociales. La recordada 'Queca' encendió el debate al responder a una usuaria y afirmar que no reconoce a las mujeres trans como tales, apelando estrictamente a su visión biológica y personal.

Todo comenzó a raíz de una publicación viral que informaba sobre supuestos cambios legales en el Reino Unido respecto al estatus jurídico de las mujeres trans. La noticia sirvió como detonante para que Johanna San Miguel decidiera romper su silencio.

Johanna San Miguel respondió a usuaria sobre las mujeres trans.
La conductora respondió a un comentario de la usuaria BellaBellaRivera, quien aparentemente cuestionaba la postura de la actriz. En una respuesta extensa y sin filtros, Johanna San Miguel no solo expresó su visión personal, sino que lo hizo con una contundencia que pocos esperaban de una figura tan mediática y que, en otras ocasiones, ha mostrado cercanía con diversas causas sociales.

"Para mí solo hay hombre y mujer, y lo digo claramente porque es mi opinión y lo que pienso. No existen 'chicas trans' porque no son mujeres. Son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso físicamente y emocionalmente pero eso no te hace ser una chica", expresó.

Esta frase se viralizó en cuestión de minutos. Johanna San Miguel no anduvo con rodeos al definir lo que para ella representa el término mujeres. La cita textual desató una ola de comentarios divididos.

Colectivo trans convoca plantón

Ante este escenario, el colectivo Féminas Perú anunció la realización de un plantón contra la transfobia. La movilización se realizará este viernes 6 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en el distrito de Barranco

El objetivo de la protesta es exigir respeto hacia la identidad de las personas trans y rechazar cualquier intento de minimizar su existencia o sus derechos. A través de un comunicado difundido en Instagram, Féminas Perú expresó su rechazo contundente a los comentarios de Johanna San Miguel.

En resumen, Johanna San Miguel generó polémica al señalar que no existen "chicas trans" y sostener que, para ella, "solo hay hombres y mujeres". Con estas declaraciones, la actriz dejó en claro que no teme al "qué dirán" ni a las posibles repercusiones que sus palabras puedan tener en su carrera profesional o en su imagen pública.

