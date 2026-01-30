Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializó su relación con Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

Guadalupe Farfán volvió a llamar la atención de sus seguidores. La joven actriz, recordada por su participación en Al fondo hay sitio como July, publicó un clip en redes sociales junto al actor Mathias Spitzer. El video, acompañado de un mensaje sugerente, confirmó los rumores de un romance.

Un video que reaviva los rumores de romance

Tras su salida de Al fondo hay sitio, Guadalupe Farfán se mantuvo cercana a sus seguidores a través de TikTok e Instagram, donde comparte su día a día. Fue precisamente en TikTok donde la actriz publicó un video junto a Mathias Spitzer que rápidamente se volvió viral. El clip estuvo acompañado por una frase que avivó las especulaciones:

"Jaja los rumores son ciertos, Mathias Spitzer", seguida de un emoji de corazón. En el video se le ve a Spietzer tomar por la cintura a la actriz.

La interacción en la sección de comentarios también alimentó los rumores. Mikele, creador de contenido y amigo cercano de la actriz, escribió:

"Me haré el sorprendido", a lo que Farfán respondió entre risas: "JAJAJAJA hace meses". Minutos después, el influencer volvió a pronunciarse con un mensaje que llamó la atención de los seguidores: "Un aplauso para esta pareja que está enamorada".

Las señales de cercanía no son nuevas. Semanas antes, ambos actores compartieron diferentes momentos juntos en un gimnasio, imagen que generó múltiples especulaciones.

¿Quién es Mathias Spitzer, el actor vinculado a Guadalupe Farfán?

Mathias Spitzer, cuyo nombre completo es Mathías Hernán Arosemena Spitzer, nació el 10 de septiembre de 1997 y cuenta con una carrera artística que va más allá de la actuación. Además de su trabajo en televisión, el joven de 27 años ha incursionado en la música y se desempeña como vocalista principal de la banda pop peruana Foné, agrupación con la que inició formalmente su trayectoria musical en 2018.

En el ámbito actoral, Mathias Spitzer ha participado en diversas producciones nacionales de cine, teatro y televisión. Destacan sus roles como Adán Crúces en Luz de Luna y Joaquín en Nina de Azúcar, que le permitieron consolidarse en la pantalla chica y ganar reconocimiento entre el público juvenil.

Su participación en Al fondo hay sitio como el Doctor Vivas marcó un nuevo paso en su carrera, al integrarse a una de las producciones más vistas de la televisión peruana. Este proyecto también lo vinculó profesionalmente con Guadalupe Farfán, una relación laboral que, según las recientes publicaciones, habría trascendido el ámbito actoral.

En conclusión, aunque Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer no han confirmado de manera directa una relación sentimental, sus constantes apariciones juntos y los mensajes compartidos en redes sociales refuerzan las versiones que circulan desde hace meses.