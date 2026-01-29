¿Amy Gutiérrez se suma a AFHS? Cantante desata rumores tras grabar en Las Nuevas Lomas

Amy Gutiérrez volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un adelanto de su nuevo videoclip, el cual fue grabado en Las Nuevas Lomas, el conocido escenario de la serie "Al Fondo Hay Sitio". Las imágenes causaron gran sorpresa entre sus seguidores y desataron fuertes rumores sobre un posible ingreso de la cantante a la exitosa producción.

¿Amy Gutiérrez será un nuevo personaje en "Al Fondo Hay Sitio"?

Amy Gutiérrez anunció que este viernes 30 de enero estrenará su nuevo tema "Cuidado Conmigo", en versión salsa, y lo hizo con un avance que dejó intrigado a más de uno. En el video se le ve llegando con una maleta en mano, recorriendo las calles de Las Nuevas Lomas y observando la azotea de la casa de los Gonzales, lo que de inmediato generó especulaciones sobre un posible ingreso a "Al Fondo Hay Sitio".

"Esto no se lo esperaban...", escribió Amy Gutiérrez junto al adelanto, aumentando aún más la expectativa entre sus fanáticos.

Las escenas grabadas en uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión peruana hicieron que muchos se pregunten si Amy podría sumarse al elenco de "Al Fondo Hay Sitio" en la nueva temporada. Aunque no hay confirmación oficial, las imágenes despertaron curiosidad y entusiasmo entre los seguidores de la serie.

Cabe recordar que Amy ya ha tenido participaciones previas en producciones televisivas, por lo que no sería extraño verla nuevamente en la actuación. Además, su presencia podría darle un aire fresco a la historia y conectar con el público joven que la sigue desde hace años.

Por ahora, la cantante ha preferido mantener el misterio. Amy no ha aclarado si su aparición forma parte únicamente del videoclip o si realmente interpretará a un nuevo personaje dentro de la novela.

Regreso con fuerza a la salsa

Además del revuelo televisivo, Amy Gutiérrez también celebró su regreso a la salsa, un género que, según ella, le ha regalado grandes oportunidades. A través de sus redes sociales, la artista anunció con emoción el estreno de su nuevo tema.

"¡NUEVA SALSA! Este viernes 30 de enero todos nos pondremos a bailar con 'Cuidado conmigo - Versión salsa'. Qué bonito volver a disfrutar de este género que me ha abierto muchas puertas y regalado tantas alegrías. ¡Comenzamos con todo el 2026!", escribió la cantante.

En el adelanto se le ve bailando con un vestido celeste junto a sus músicos en la azotea de la casa de los Gonzales y sentada en el 'Petito', el bus de Pepe y Tito. Esto ha generado aún más expectativa por el lanzamiento oficial del videoclip.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchos celebraron el regreso de Amy a la salsa, mientras otros esperan verla pronto en la televisión nacional. Sus fans destacan su crecimiento artístico y aseguran que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

En conclusión, Amy Gutiérrez vuelve a sorprender con un adelanto que mezcla música, actuación y mucha intriga. Su grabación en Las Nuevas Lomas ha encendido los rumores sobre un posible ingreso a "Al Fondo Hay Sitio", mientras se prepara para lanzar su nuevo tema "Cuidado Conmigo" en versión salsa. Sin duda, la artista empieza el 2026 con fuerza, grandes expectativas y lista para seguir conquistando al público.