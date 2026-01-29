Hipermercado Cerámico inaugura su nueva tienda en Manchay y fortalece su presencia en Lima Este

Lima Este sigue creciendo y Hipermercado Cerámico se suma a este desarrollo con la apertura de su nueva tienda en Manchay. Esta inauguración representa un paso estratégico en su crecimiento y compromiso por acercar soluciones de calidad, garantía, precios competitivos y financiamiento a más familias peruanas.

Inauguración de Hipermercado Cerámico en Manchay

Hipermercado Cerámico, marca peruana especialista en acabados de construcción, sorprendió con la gran inauguración de su tienda en Manchay. El evento se realizó este miércoles 28 de enero en sus nuevas instalaciones de la Avenida Víctor Malásquez Mz. A Lte. 4, referencia paradero 'Unión', frente al Colegio Jireh, donde ya atienden con total normalidad a todo el público.

La llegada de Hipermercado Cerámico a Manchay responde a la creciente demanda de productos para la construcción y remodelación en la zona, brindando a los vecinos una alternativa cercana y confiable para desarrollar sus proyectos sin necesidad de desplazarse largas distancias. Su catálogo incluye diversas categorías como revestimientos, griferías, sanitarios y mobiliario de baño, entre otros.

"En Hipermercado Cerámico seguimos apostando por estar más cerca de nuestros clientes. Con esta nueva tienda en Manchay, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer acabados de construcción con garantía, precios competitivos y facilidades de financiamiento que se adapten a cada proyecto", destacó la marca.

Así, la apertura de Hipermercado Cerámico se consolida no solo como una nueva alternativa de compra, sino también como un impulso al desarrollo económico de la zona. El tradicional corte de la cinta amarilla dio inicio oficial a las operaciones, en medio de los aplausos de directivos, colaboradores y público en general.

Karibeña presente en la apertura de Hipermercado Cerámico

Lejos de ser un corte de cinta tradicional, el evento se transformó en una fiesta por todo lo alto que puso a bailar a todos los asistentes. Como parte de esta gran inauguración, Hipermercado Cerámico organizó una jornada especial diseñada para el disfrute de toda la familia.

La alianza con radio La Karibeña garantizó que la música y el entretenimiento fueran los protagonistas. El show en vivo contó con la presencia de Xiomy Kanashiro, reconocida figura del espectáculo.

Karibena en la inauguración de Hipermercado Cerámico.

Hipermercado Cerámico no escatimó en atenciones para sus nuevos clientes, se realizaron múltiples sorteos, juegos y entregas de merchandising oficial. Bolsas ecológicas, gorras, camisetas y kits de la marca fueron repartidos entre los entusiastas asistentes que participaron en las dinámicas.

De esta forma, Hipermercado Cerámico inauguró su nueva tienda en Manchay. Con esta apertura, la marca peruana especialista en acabados de construcción reafirmó su compromiso de ofrecer soluciones accesibles y de alta calidad para que más familias en Lima Este logren el hogar de sus sueños.