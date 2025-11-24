ONPE habilita plataforma para elegir tu local de votación en Elecciones 2026: conoce todos los pasos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma para que los ciudadanos seleccionen hasta tres opciones de local de votación cercano a su domicilio en el marco de las Elecciones Generales 2026, previstas para el 12 de abril. Conoce en la siguiente nota el paso a paso para completar este proceso.

¿Cómo elegir tu local de votación?

La elección está disponible para todos los electores hábiles residentes en territorio peruano, incluyendo a quienes cumplan 18 años el mismo día de los comicios. Cada ciudadano podrá escoger hasta tres locales de votación dentro del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI), seleccionando entre los 8,455 centros disponibles a nivel nacional.

La plataforma estará disponible desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025, las 24 horas y los 7 días de la semana. El primer paso para iniciar el proceso es seleccionar el idioma de tu preferencia, español, quechua o aimara.

La selección de locales se puede realizar de dos formas. La primera es mediante la versión web para computadoras de escritorio, donde la verificación de identidad se realiza respondiendo tres preguntas personales, y la segunda es a través de la versión web móvil, que permite confirmar la identidad respondiendo esas mismas preguntas y tomando una foto del DNI o mediante reconocimiento facial.

Tras verificar su identidad, los ciudadanos deberán ingresar su correo electrónico, número de celular y los datos de ubigeo (departamento, provincia y distrito) registrados en su DNI hasta el cierre del padrón electoral del 14 de octubre de 2025. También podrá seleccionar si presentan algún tipo de discapacidad.

Confirmación de local de votación

Tras la confirmación, el elector podrá elegir sus tres locales de votación en el orden de acuerdo al orden de su preferencia y el sistema le consultará si finalizó el proceso antes de mostrar un mensaje para guardar las opciones o realizar modificaciones. Al culminar, el usuario recibirá un correo electrónico con información sobre los tres lugares seleccionados.

Es importante precisar que, tras el primer registro, los ciudadanos tendrán dos intentos adicionales para modificar su elección. Según el correo recibido, "a partir del 13 de enero de 2026" se confirmará el local de votación asignado.

En resumen, la plataforma de la ONPE facilita que cada ciudadano elija un local de votación cercano a su ubicación. Además, el registro es seguro y confidencial, debido a que se realiza de forma individual y está protegido por la Ley N.º 29733, garantizando la autenticidad del proceso y evitando suplantaciones de identidad.