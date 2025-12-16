Christian Cueva sorprende al proclamarse en Chiclayo: "El nuevo Marc Anthony de la cumbia"

Christian Cueva sorprendió a todos el último fin de semana durante una presentación en Chiclayo, donde subió al escenario junto a Pamela Franco como parte de su Tour Cervecero. El exseleccionado nacional se animó a cantar, bailar y hasta proclamarse "el nuevo Marc Anthony de la cumbia".

Christian Cueva se llama el "nuevo Marc Anthony de la cumbia"

Christian Cueva, el popular exfutbolista de la selección peruana, sorprendió a todos en Chiclayo durante su presentación en la discoteca Barranco Bar como parte de su tour Cervecero. La gran sorpresa fue cuando Cueva, además de animar al público con su energía, se animó a cantar junto a Pamela Franco y, con mucho humor, se autodenominó el "nuevo Marc Anthony de la cumbia".

El último fin de semana, Christian Cueva se animó a tomar el micrófono y unirse a la cumbiambera Pamela Franco sobre el escenario. Juntos interpretaron varios temas del género, provocando la locura del público chiclayano. Pero lo que más llamó la atención fue cuando Cueva se proclamó como el nuevo rey de la cumbia y mencionó al reconocido cantante puertoriqueño.

"Tenemos visita, un saludo para Rodrigo y Gigi. Muchas bendiciones, les saluda el nuevo Marc Anthony de la cumbia", dijo Cueva, mientras el público estallaba en risas y aplausos.

Con su característica simpatía, Cueva no solo cantó, sino que también demostró sus mejores pasos de baile. Sin duda, una noche llena de sorpresas.

Pamela Franco y Cueva trabajan juntos

Al finalizar la presentación, Pamela Franco también fue consultada por los conductores de "Amor y Fuego" sobre su participación en el evento. Con una sonrisa, Pamela explicó cómo ha sido esta nueva etapa laboral junto a Cueva y lo feliz que está trabajando en conjunto.

"Bien, estamos bien, trabajando. Yo trabajo siempre y es bonito encontrarme con él acá. Se viene el nuevo tema", compartió Pamela, mostrando su entusiasmo por el trabajo que tienen juntos.

Por su parte, Christian Cueva habló de lo bien que se siente haciendo música y mencionó que está completamente enfocado en disfrutar esta etapa, tanto en lo personal como en lo profesional.

"Ahí, hermano, tratando de ser feliz. Saludos a Gigi y a Peluchín. Estamos enfocados en nosotros", dijo el futbolista, quien aprovechó la ocasión para saludar a los conductores de "Amor y Fuego".

Pero la sorpresa no terminó ahí. Mientras Christian Cueva y Pamela Franco brillaban en su show, Pamela López, ex de Cueva, también estuvo en Chiclayo ese mismo fin de semana, a solo unos minutos del evento, animando un show junto a Paul Michael. Aunque no se cruzaron en el escenario, la coincidencia entre las dos Pamela no pasó desapercibida para los asistentes.

En conclusión, con esta presentación, Christian Cueva parece dar un paso más en su carrera como cantante. Si bien se toma con humor su declaración como el "nuevo Marc Anthony de la cumbia", no cabe duda de que su faceta artística podría seguir creciendo. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para el exfutbolista?