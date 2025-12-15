RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Christian Cueva responde a las críticas por altercado con reporteros: "Es una bromita"

Hace unos días, Christian Cueva fue fuertemente criticado por tener una actitud nada agradable con algunos reporteros, pero ahora lo minimiza y afirma que fue una broma.

Christian Cueva responde por altercado con reporteros
15/12/2025

Tras el primer show de Christian Cueva con Pamela Franco, fueron entrevistados por varios reporteros que no fueron recibidos de buena manera por parte del pelotero. Ahora, el 'Aladino' minimiza tales acciones señalando que todo se trató de una broma. 

Christian Cueva minimiza bronca con reporteros

El futbolista Christian Cueva fue muy criticado luego de que no quisiera responder a algunos reporteros hace unos día después de un show con Pamela Franco. Ahora, el 'Aladino' señala que todo habría sido una broma. 

"Es una bromita. Somos seres humanos y sentimos también, de tantas cosas que se han hablado. Lo que ustedes saben y ven, está más claro", expresó.

Así mismo, el pelotero señaló que prefiere hablar de temas que involucren a ellos, más no de terceros como Pamela López y otras personas. Así mismo, recalcando que solo estaría enfocado en los mejor para sus hijos y su pareja Pamela Franco. 

"Si se habla de mí que sea por si ven algo, pero ahorita yo estoy enfocado en mí, en hacer las cosas bien conmigo y pueda darle lo mejor a Pamela como mi pareja y a mis hijos, y no tengo que estar hablando otras cosas", señaló.

@josepastord #greenscreen Esto respondió Cueva!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #cristiancueva #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Pamela Franco lo defiende

La cantante de cumbia Pamela Franco salió al frente para defender a su pareja Christian Cueva, luego de que el futbolista fuera duramente criticado por su reacción ante una reportera en una entrevista reciente. En conversación con "América Hoy", la artista aclaró que el popular 'Aladino' solo estaba bromeando y que en ningún momento fue grosero.

Todo comenzó cuando se le preguntó a Pamela si se sintió incómoda por la actitud del jugador, ya que durante la entrevista se le notó serio y algo molesto. Sin embargo, la cantante aclaró que su semblante no tenía nada que ver con la prensa.

"¿Incómoda? No, cansada. Vengo de un fin de semana de trabajo muy fuerte. Agradecida por el trabajo, pero incómoda no, cansada, muy cansada la verdad, pero se logró y lo mejor de todo es que le vamos a llevar ayuda a la gente que lo necesite. Yo lo conozco mejor que nadie y la verdad es que sé cómo es. No lo tomen personal, le gusta bromear", explicó.

De esta manera, Pamela Franco ha salido a defender a Christian Cueva tras críticas por cómo haber tratado a los reporteros después de un show. Por su parte, el pelotero señala que solo se habría tratado de una broma. 

Temas relacionados altercado broma christian cueva Pamela Franco Reporteros

