¡Nuevamente juntos!

¡Bailando! Silvia Cornejo se luce junto a esposo Jean Paul Gabuteau tras ampay con su ex Analía

Tras polémico ampay de Jean Paul Gabuteau con su ex Analía Jiménez, Silvia Cornejo apareció nuevamente junto a su esposo bailando en una fiesta.

15/12/2025

Hace unas semanas, Jean Paul Gabuteau que tenía una relación con Silvia Cornejo apareció en una apartamento abrazando a su ex Analía Jiménez. Se creyó que era el fin del matrimonio de la exreina de belleza, pero ambos fueron vistos juntos luciendo felices. 

Silvia Cornejo bailando con Jean Paul Gabuteau

Por medio del programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron unas imágenes de una fiesta que se realizó el último fin de semana. En el video se pudo ver a la modelo Silvia Cornejo bailando junto a su esposo Jean Paul Gabuteau

Lo que llama la atención, es que celebran como si nada hubiera pasado en las últimas semanas. Como se recuerda el esposo de Cornejo fue ampayado abrazando y bebiendo a su ex Analía Jiménez, madre de su primer hijo. Por ello, los conductores de televisión no dudaron en reclamar a la exreina de belleza.

"Juntos como si nada hubiese pasado porque nada ha pasado. Esa es una polirelación, consentida, una multirelación lo que Jean Paul Gabuteau tiene con su ex. Los tres saben lo que están haciendo y jugando solamente. Se fue de nuevo a los brazos de su... no sé si 'ex', 'actual', 'su para siempre'. Ella es la verdadera incondicional", expresó. 

Durante las imágenes emitidas en vivo se pudo ver cómo la pareja conversaba, bailaba y disfrutaba por completo. Por ello, tanto Rodrigo González como Gigi Mitre expresaron que ambos tendrían una relación abierta que incluiría a la madre del primer hijo. 

"Son imágenes de fin de semana, ahí con los brazos arriba gozando y bailando. El mambo, la rumba y la conga, ella le entraba a todo" "No lo puedo creer, ella sabe que así son las cosas y ha aceptado. La otra también, par de condicionales. Tienen una relación abierta", expresaron. 

¿Qué declaró Silvia y Jean Paul?

Tras las primera imágenes emitidas de la aparente infidelidad de Jean Paul Gabutau, el empresario lo negó por completo señalando que no tendría nada con su ex Analía Jiménez. Incluso, Silvia Cornejo no quiso dar declaraciones si decidió separarse o no del padre de sus hijos. Solo atinó a afirmar que siempre lo respetará. 

En conclusión, Silvia Cornejo habría dejado pasar el ampay de su esposo y padre de su hijo, siendo vistos nuevamente juntos celebrando en una fiesta el último fin semana. Según comentaron los conductores de televisión, Jean Paul Gabuteau tendría una relación abierta con la exreina de belleza. 

