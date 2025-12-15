RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Christian Cueva niega deuda con madre de Pamela López y ella responde: "Entre pinochos se entienden"

Pamela López le pide a Christian Cueva que pague a su madre, pero cuando el pelotero negó tener alguna deuda con su exsuegra, la influencer arremetió con todo.

Christian Cueva niega deuda con madre de Pamela López y ella responde
Christian Cueva niega deuda con madre de Pamela López y ella responde (Composición Karibeña)
15/12/2025

Desde que se separó Christian Cueva con Pamela López, la influencer lo ha acusado de tener una deuda con su madre que aún no le pagaría. Entonces, el pelotero decidió pronunciarse causando que la madre de sus hijos arremetiera con fuerza.

Christian Cueva niega tener deuda con su exsuegra

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Christian Cueva estuvo respondiendo sobre su relación con Pamela Franco, pero el reportero le recordó las deuda que Pamela López siempre pide al pelotero que lo pague. 

"Él tiene una deuda muy grande con mi mamá y como ya lo he mencionado antes, él podría ponerse la mano en el corazón y pagarle a mi mamá", fueron sus declaraciones de López. 

Ante tantos meses de los rumores de una aparente deuda familiar, el pelotero conocido como el 'Aladino' salió a defenderse señalando que no tendría por qué realizar dicho pago porque no sería cierto.

"Yo estoy con mi tranquilidad, con mi consciencia bien, entonces no tengo que hablar más (¿Existe esa deuda?) Si tú le quieres creer, bien", acotó. 

Pamela López se enfada

El mismo reportero fue a entrevistar a Pamela López y le informó lo que el padre de sus hijos dijo de la supuesta deuda que tiene a su madre. Al escucharlo, la señora no dudó en arremeter en su contra el 'Aladino' e incluso, la nueva pareja del futbolista, Pamela Franco

"Te comento que hace unos minutos hablamos con Christian Cueva y le preguntamos por la deuda de tu mamá, y dijo que 'si te queríamos, es cosa nuestra'", le dijo el reportero, y López responde sorprendida: "¿O sea dice que mi mamá está mintiendo?"

"Que sinvergüenza que eres porque hay papeles que confirman eso, está su firma con puño y letra. En cualquier momento te lo hago llegar. Ya se está contagiando, entre pinochos se entienden, más falso. Que ese señor no sea tan sinvergüenza, estamos en Navidad, Dios te va a castigar, te va a mandar la misma nariz", señaló la influencer ante las cámaras. 

De esta manera, Pamela López se mantiene firma con la acusación a Christian Cueva sobre una deuda a su madre. Ante esto, el pelotero señaló que no debería nada y tendría la consciencia tranquila. Por ello, la madre de sus hijos no dudó en arremeter en contra del 'Aladino' advirtiendo que tendría pruebas con la firma de él para demostrar la deuda aún pendiente. 

