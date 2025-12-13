Natalia Málaga revela actitud de su hija tras rumores de romance con Eva Ayllón: "Le hablé claro"

Natalia Málaga habló sin rodeos sobre los comentarios que durante años la vincularon sentimentalmente con la cantante Eva Ayllón. Aunque ambas siempre han mantenido una relación cercana, los rumores llegaron incluso a incomodar a su hija Naty Zevallos, quien no entendía la situación cuando era adolescente.

La entrenadora de vóley Natalia Málaga rompió su silencio y habló como nunca sobre los rumores que durante años la vincularon sentimentalmente con la reconocida cantante criolla Eva Ayllón. Aunque ambas comparten una gran amistad y una relación laboral, los comentarios llegaron a incomodar a la hija de la exvoleibolista, Naty Zevallos, quien incluso tuvo una conversación seria con su madre al respecto.

En una entrevista con Magaly Medina, Natalia Málaga contó que su hija, fruto de su relación con el exfutbolista Gustavo Zevallos, reaccionó incómoda cuando comenzaron los rumores sobre su cercanía con Eva Ayllón. La entrenadora explicó que entendía la reacción de su hija por su edad y por la exposición mediática que enfrentaba, pero que decidió aclararle la situación.

"Al principio empezó a tener muchas actitudes, un poquito medio que se molestaba. Entonces hablé con ella bien serio, y como amiga. Ella andaba como una especie de celos, inmadura. Tendría 17 años, 15. Pensaría tanta huev*** que hablan", contó la popular 'Mala Mala'.

La entrenadora recordó que la amistad con la intérprete de "Mal paso" surgió en 2013, gracias a la exvoleybolista Leyla Chihuán, y que desde entonces se volvieron inseparables. Sin embargo, la atención mediática hizo que algunos confundieran su cercanía con algo más. Fiel a su estilo directo, Natalia no dudó en poner los puntos sobre las íes y aclararle a su hija cuál era la verdad sobre su vínculo con la cantante.

"Le hablé muy claro y le dije: 'Te lo estoy diciendo yo. Tú a él (su enamorado) es tu amigo, tu enamorado. Tú lo quieres para casarte, tal vez en un futuro. Eva es mi amiga, no es mi enamorada, menos la quiero para casarme. Que te queden las cosas bien claras'", reveló.

Además, la entrenadora del club Géminis de Comas aprovechó la situación para dejarle una enseñanza a su hija sobre la importancia de cuidar las amistades, sobre todo las verdaderas. La exvoleibolista contó que aquella conversación fue clave.

"Nunca pierdas a tus amigas porque por una estupid** así tus amigas se van de tu lado y al final te quedas sola", agregó con firmeza.

"No tengo problema con la diversidad"

La exvoleibolista también aclaró que no tiene ningún problema con las personas que tienen una orientación sexual distinta. Resaltó el rumor le causó incomodidad.

"El tema yo creo que para nadie es agradable. Yo también, no tengo ningún problema con que haya amigas, conocidas, que tengan estas opciones", expresó.

Málaga aseguró que los rumores son parte del precio de ser figura pública. Destacó que su amistad con Eva Ayllón se mantiene intacta y llena de cariño.

"Somos muy cercanas, compartimos muchas cosas. Eva es una mujer a la que admiro mucho y con quien me entiendo muy bien", dijo emocionada.

En conclusión, Natalia Málaga decidió abordar de manera directa los rumores que la vincularon con Eva Ayllón, dejando en claro que entre ellas solo existe una amistad sólida y basada en el respeto mutuo. La exvoleibolista explicó que la situación ya fue aclarada incluso con su hija. Asimismo, destacó que lo más importante para ella es mantener relaciones sinceras y auténticas, lejos de las especulaciones.