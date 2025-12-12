Magaly tilda de 'floro barato' supuesta boda de Christian Cueva y Pamela Franco: "Primero divórciate"

En el primer show de Christian Cueva con Pamela Franco en su 'Tour Cervecero', el pelotero le habría prometido boda a la cantante de cumbia. Detalle que fue bien criticado por Magaly Medina señalando que todo sería parte del floro del futbolista.

Magaly no le cree a Christian Cueva

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora comentó sobre las recientes acciones de Christian Cueva tras dar declaraciones a la prensa de manera alterada, pero también sobre la aparente anuncio de boda entre el futbolista y Pamela Franco en un concierto en San Martín de Porres.

"Ahora este guachafón se arrodilla y le dice 'yo me voy a casar'. Es el tipo de floro barato que muchos hombres tienen, en especial eso lo tiene desarrollado los jugadores como Cueva. Primero divórciate papito, antes de hablar de casarte, pero Pamela Franco ya está acostumbrada", expresó.

Es así como la conductora de televisión comenta que antes de ilusionar aparente a la cantante de cumbia, debería primero divorciarse de Pamela López, ya que sus papeles de separación están muy alejados de firmarse.

"Él juega a la ilusión porque él sabe que no está divorciado y creo que todavía esa separación legal está en pañales. Él es un florero barato y cuantas mujeres en este camino lo han conocido, ya lo sabemos, todo el floro y lo mismo está haciendo a Franco, pero no se da cuenta. No está marcando la diferencia", comentó.

Manda a reflexionar a Pamela Franco

Incluso, Magaly Medina señaló que esta no sería la primera vez que la artista Pamela Franco estaría siendo ilusionada, recordando así que el padre de su hija también le paseaba con el tema del matrimonio. Ahora, aparentemente se estaría creyendo las mismas promesas que le realiza el 'Aladino' durante sus recientes show.

"Aprende Pamela Franco, está acostumbrada a que el otro la floreara y le decía que se casaría con ella. Ahora, ha recuperado a su ex que también le florea, vamos a ver si te cumple, no aprenden de la primera experiencia", critica fuertemente la periodista a la cantante de "Nos queremos y qué".

De esta manera, Magaly Medina señala que todo se trataría de un floro barato de Christian Cueva para endulzar a Pamela Franco mientras tienen una relación amorosa. Además, comenta que la cantante de cumbia no aprendería de sus errores del pasado, dejándose llevar por las falsas promesas de matrimonio.