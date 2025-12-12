Pamela Franco sobre el lanzamiento de Pamela López como cantante y su nueva canción ¿Qué dijo?

Hace varias semanas, Pamela López se lanzó oficialmente como cantante de cumbia con su nuevo sencillo 'La Clandestina', donde afirma haberse inspirado en su vida. Ahora, Pamela Franco fue consultada sobre esta nueva faceta de la ex de Christian Cueva.

¿Qué opina de Pamela López como cantante?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue consultada sobre su tour con Christian Cueva antes de acabar el año, pero también sobre la nueva faceta de Pamela López como cantante en el género de al cumbia.

Ante esto, la artista no quiso dar una opinión directa sobre la ex del 'Aladino', pero dio un comentario en general sobre los nuevos talentos que se lanzan en la música. Incluso, señaló que hay personas que tienen grandes voces, pero que no son conocidos o no tienen la atención de la farándula.

"No voy a nombrar a nadie, pero sí obviamente, y lo vuelvo a decir, el Perú tiene muchísimo talento y hay voces que ni siquiera son escuchadas públicamente o que son conocidas. Yo jamás voy a decir 'soy más que, no'", expresó.

Así mismo, comentó que recién está comenzando su carrera como solista y sacando nuevos temas inéditos. Negando que se siente más que alguien y que trata de ser mejor cantante y persona.

"Tengo muy poco tiempo de ser solita, el camino es largo, estoy tratando de hacer música. Recién se viene un tema inédito con Christian, entonces me estoy abriendo camino. Yo la verdad no me creo mejor que nadie, compito conmigo misma, trato de ser mejor arriba de los escenarios y también como persona", agregó.

Pamela Franco sobre el tema "La Clandestina"

En otro momento, el reportero le pregunta a la cantante de cumbia sobre la nueva canción que lanzó Pamela López, que haría referencia a ella. Ante esto, la novia de Paul Michael trató de no comentar para evitarse problemas y enfrentamientos, como tuvieron hace algunas semanas atrás.

"¿Escuchaste la canción de Pamela López?", le preguntaron, y Franco respondió: "La verdad como sin comentarios, no deseo hablar de nadie".

De esta manera, Pamela Franco ha intentado no responder de manera directa hacia Pamela López y su nueva faceta como cantante. Además, la artista tuvo una peculiar reacción al ser consultada por la canción que lanzó la ex de Christian Cueva llamada 'La Clandestina', dejando en claro que prefiere evitar entrar en conflictos y en 'dimes y diretes'.