Melissa Loza dedica emotivo mensaje a su madre por delicada situación: "De esta vamos a salir juntas"

Melissa Loza protagonizó uno de los momentos más emotivos de la reciente emisión de Esto es guerra al rendir un sentido homenaje a su madre, María Guadalupe Vigil. La competidora dejó de lado la competencia para abrir su corazón frente a cámaras, conmoviendo a la audiencia y al equipo del programa.

Melissa Loza conmueve con emotivo homenaje a su madre en vivo

El momento se originó luego de que Renzo Schuller abordara el tema durante la transmisión en vivo. El conductor no dudó en destacar las dedicatorias que Melissa viene realizando cada vez que obtiene puntaje en la competencia y aprovechó para enviarle un mensaje directo.

"Oye, Mely. De verdad, al margen de ser guerrera, ni mucho menos, me encanta toda esta dedicatoria que estás haciendo a tu mami en cada uno de los puntajes. Ella te está viendo en este momento, algo bonito va a salir de ti para ella", expresó.

Visiblemente nerviosa, pero decidida a hablar, Melissa tomó la palabra y se refirió al difícil momento familiar que vive. La competidora reconoció que no suele exponer su vida privada, aunque explicó que el amor por su madre supera cualquier barrera.

"Wow. Sí, la verdad yo, bueno, me agarran de sorpresa. Yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. Ella lo sabe, sabe cuánto la amo, las cosas bonitas que vamos a vivir de ahora en adelante, la unión familiar. Madre, de esta vamos a salir juntas", señaló.

La 'guerrera' también apeló a su fe para transmitir un mensaje de esperanza: "Dios está con nosotros, él camina delante de nosotros, él nos abre los caminos, mamita, tú lo sabes", agregó.

Más adelante, decidió describir a su madre con palabras llenas de admiración, resaltando la fortaleza que descubrió en ella en medio de esta etapa complicada.

"Me has dejado una enseñanza increíble, tienes una fortaleza que no conocía, la cual ahora entiendo de dónde la saqué. Mamá, te amo con toda mi vida y quiero que sepas que estoy contigo en cada momento", expresó, pese a reconocer que el tiempo que comparten es limitado.

Durante su mensaje, Melissa también destacó el apoyo incondicional de su familia y del equipo de Esto es Guerra: "Los amo, amo a mis hermanos, amo a mi familia. Yo creo que en estos momentos tenemos que estar fuertes y acá todo el equipo de Esto Es Guerra está contigo, mamá. Te amo hasta el infinito y más allá", afirmó.

Melissa Loza aclara su distanciamiento con Tepha Loza

Hace unos meses, Melissa Loza se sometió a la ronda de preguntas en 'Esto es Guerra' y se sinceró sobre su actual relación con Tepha Loza. La modelo aseguró que no existe ningún problema entre ellas, pero reconoció que la cercanía física no está presente.

"Yo no tengo ningún tema con mi hermana. Nos pedimos disculpas, y la disculpé en su momento. No tenemos una cercanía, no nos vemos. Yo soy una mujer muy ocupada, la verdad, estoy enfocada en mi niña", explicó.

La integrante del reality reconoció que, pese a la reconciliación, su relación actual es distante. Sin embargo, recalcó que siempre mantienen cierta comunicación.

"Tengo muy poco tiempo, y sí, la verdad que vivimos distanciadas hoy en día, pero siempre nos hablamos y nos comunicamos de vez en cuando. (¿Si hay contacto?) Sí, sí hay contacto, poco, pero sí hay", añadió.

Melissa Loza mostró una faceta profundamente humana en Esto es guerra, donde el homenaje a su madre se convirtió en un mensaje de amor, fe y fortaleza que trascendió la competencia. Sus palabras no solo conmovieron a la audiencia, sino que también reflejaron el valor que le da a la familia en uno de los momentos más sensibles de su vida.