Alejandra Baigorria confesó sentirse muy nerviosa por convertirse en madre: "Me muero de miedo"

Desde hace tiempo se conoce los deseos que tiene Alejandra Baigorria de convertirse en madre tras casarse con Said Palao. Ahora, la empresaria reveló que también tiene muchos nervios de ser primeriza.

Ya quiere salir embarazada

Por medio de una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria respondió sobre las consultas de convertirse en madre para el siguiente año. Ya joven señaló que lleva practicando, pero ha estado con mucho trabajo y ya sienten la presión de sus familias. Por ello, se tomarán un descanso largo en verano de 2026.

"¿Ale ya estará practicando o todavía?", le preguntaron, y Baigorria respondió: "Obvio practicando, sino imagínate. Llevo cinco años practicando. El papá de Said quiere el hombre, yo quiero la mujer. De ambas familias está la presión, pero este año ha sido con mucho trabajo, sigo todavía. Ya en enero nos vamos a dar unas vacaciones largas, de repente por ahí".

En otro momento, mencionó que ya han estado pensando en los nombres de sus próximos hijos con Said Palao, pero aún no tienen uno decidido porque no están de acuerdo.

"Él no quiere su nuestros hijos se llamen Said o Alejandra, quieren que forjen su propio nombre, ahí tenemos que buscar. Hemos pensado algunos, pero lo que le gusta a él, no me gusta a mí y así a viceversa. Todavía estamos viendo, decir el nombre es muy apresurado", agregó.

Alejandra Baigorria con muchos nervios

Además, la empresaria Alejandra Baigorria señaló que espera salir embarazada en invierno, más que en verano. Además, que tiene algunos nervios por ser primeriza porque no sabe cómo reaccionará su cuerpo, pero tratará de mantenerse activa todo lo que pueda.

"No me gustaría pasar el verano embarazada, pero no sé. También depende si engordo mucho, no sé cómo será. Siempre cuando una es primeriza puede pasar muchas cosas. Yo me muero de miedo, sobre todo porque soy hiperactiva, si me dicen 'no, tienes que estar en cama', me matas. Yo soy una persona que va cargar pesas con su panza", comentó.

De esta manera, Alejandra Baigorria también habló sobre facturar con su próximo embarazo como lo ha hecho con su matrimonio y luna de miel. La empresaria se encuentra emocionada y nerviosa a la vez de esperar a su primer bebé con Said Palao. Espera que todo salga bien y que pueda realizar todas sus actividades con normalidad para seguir con sus trabajos.