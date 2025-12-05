¿Indirecta? Evelyn Vela sobre ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "El karma pasa factura"

La ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a remover el ambiente mediático y encendió una nueva ola de comentarios. La influencer anunció el fin de su relación en medio de especulaciones y todo tipo de teorías en redes sociales. En plena controversia, Evelyn Vela decidió pronunciarse y lanzó frases que no pasaron desapercibidas.

Evelyn Vela critica con dureza a Samahara Lobatón

Durante la reciente edición de 'América Hoy', el programa difundió mensajes que Evelyn Vela envió a una reportera al ser consultada por la separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres. La conocida 'Reina del Sur' mantuvo su estilo frontal, dejó una indirecta evidente y evitó profundizar en detalles.

"Lo que le pueda pasar a toda esa familia me tiene sin cuidado cada quien tiene lo que se merece en la vida. Uno nunca tiene que ser mala persona en la vida por que el KARMA tarde o temprano les pasa factura no creees", escribió, acompañando el mensaje con un emoji de burla.

Sus comentarios no quedaron allí. Vela también opinó sobre las imágenes que mostraron a Samahara en uno de los conciertos de Bryan Torres pese a que ambos ya habían anunciado su separación. Para la empresaria, la joven no estaría atravesando un verdadero proceso de duelo sentimental y, más bien, continuaría en una dinámica que consideró tóxica.

"Jajaja imaginate bien devastada estaba. Ni idea la verdad para estar asi en una relación toxica mejor me quedo sola. La paz y tranquilidad no tiene precio", sentenció.

Sus palabras generaron sorpresa entre los televidentes debido a la dureza del mensaje y porque se dieron en un momento especialmente sensible para la influencer, quien aún enfrenta trámites legales y tensiones con su expareja.

Melissa Klug respalda públicamente a Samahara

El día de ayer, en declaraciones difundidas por América Hoy, Melissa Klug compartió un mensaje directo y emotivo tras la ruptura de Samahara con Bryan Torres. La empresaria recalcó que su hija no enfrentará sola este proceso, sin importar las diferencias que puedan existir entre ellas.

"Mi hija sabe que ella no está sola, nunca va a estar sola ni ella ni mis nietos. Ella sabe que en cada paso, en cada caída y en cada nuevo comienzo siempre voy a estar con ella. Así tengamos mil diferencias y maneras de pensar distintas, las equivocaciones son parte de la vida, pero jamás será motivo para que le suelte la mano", expresó con firmeza.

Sin mencionar a Bryan directamente, Melissa dejó entrever que no permitirá situaciones que perjudiquen a su hija, lo que muchos interpretaron como una advertencia.

"Mientras yo viva no voy a permitir que nadie le haga daño. Ella es una mujer fuerte y valiosa y tiene a su mamá detrás de ella, siempre respaldándola y cuidándola, protegiéndola de lo que venga. Siempre lo vamos a enfrentar juntas hasta que Dios lo permita", agregó.

El mensaje de Klug reforzó la idea de unidad familiar en un momento especialmente delicado para Samahara, quien desde hace días se mantiene alejada de las cámaras mientras resuelve asuntos legales y personales con su expareja.

La separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres no solo agita nuevamente la farándula local, también revela las tensiones y apoyos que rodean a la joven influencer. Mientras Evelyn Vela opta por lanzar críticas directas, Melissa Klug marca distancia de la polémica y se centra en fortalecer a su hija.