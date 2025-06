Magaly Medina se burla de Jefferson Farfán por nombres de salientes: "Muy fino al escogerlas"

Magaly Medina no se quedó callada y aprovechó su programa "Magaly TV La Firme" para lanzar una broma sarcástica sobre las mujeres que han sido vinculadas con Jefferson Farfán. Esta vez, no habló de sus looks ni de sus romances, sino de los nombres de las salientes del exfutbolista.

Magaly se ríe de Jefferson Farfán por nombres de sus salientes

Magaly Medina no dejó pasar la última revelación sobre Jefferson Farfán y se burló con todo en su programa "Magaly TV La Firme". Esta vez, la conductora ironizó sobre los nombres de las mujeres que han sido vinculadas al exfutbolista y comento que el 'galáctico' sería muy fino al escogerlas.

"Hay una parte muy graciosa... Me gusta la ironía con la que (Beto) describe esto que cuenta Darinka acerca de que Jefferson Farfán le habría contado que él era muy selectivo con las mujeres. Claro, todos nos hemos dado cuenta y Beto Ortiz desarrolla una opinión en el estilo irónico que él tiene de decir las cosas", comentó Magaly Medina.

Y es que según Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Farfán, el propio Jefferson le habría dicho que era muy selectivo con las mujeres. Esa afirmación fue la chispa que encendió los comentarios de Magaly y también de Beto Ortiz, quien entrevistó a Darinka en "El Valor de la Verdad".

Durante la entrevista, Beto le preguntó a Darinka: "¿Te decía Farfán que era selectivo con las mujeres?", y ella respondió: "Sí". Según la influencer, el futbolista le aseguraba que no se fijaba en cualquiera.

Pero lo que más llamó la atención fue cómo Beto y Magaly interpretaron ese "ser selectivo". No fue por su personalidad, ni por valores. ¡Fue por sus nombres!

En tono de burla, Beto Ortiz comenzó a enumerar los nombres de las exparejas o vinculadas de Farfán y los comparó con personajes de películas bíblicas o extranjeras.

"Todos son nombres como de odaliscas. De películas bíblicas, ¿no? Nadie se llama Juana, Carmen, Rosa, como la gente de a pie. Tiene que tener un nombre celta, eslavo, nórdico", dijo entre risas. Y agregó: "Yahaira. ¿Cuántos de nosotros tenemos una tía que se llame Yahaira? Nadie. Delany. ¿Tú conoces una Delany? Yo menos... Xiomy era una dalina y es la única, ahora hay una segunda. Xiomy con X... ¿Quién se llama con X? En el diccionario hay una página de X".

Magaly lo remata con sarcasmo

Tras escuchar esto, Magaly Medina no dudó en reírse y soltar su clásica ironía con respecto a los aparentes gustos del exfutbolista.

"Jajajaja eso fue por lo selectivo de los nombres de las enamoradas o salientes que han sido vinculadas a Jefferson Farfán. Muy fino al escogerlas, ¿no? Todas pues tienen nombres tan estrambóticos", dijo en vivo.

La 'Urraca' también resaltó que Beto solo habló de los nombres, pero no mencionó que muchas de estas chicas también tienen cierto parecido físico.

"Y eso que solamente se refirió a los nombres, no habló, por ejemplo, de lo selectivo que es en el parecido físico de todas ellas. A eso se le pasó ese ligero detalle", comentó con sarcasmo.

Como siempre, Magaly Medina usó su estilo directo y sin filtro para burlarse del popular "Foquita". Esta vez no por sus romances, sino por los nombres que elige. Y es que, según ella y Beto Ortiz, Jefferson tiene un gusto muy particular: nombres poco comunes y exóticos.