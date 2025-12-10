EVDLV: Tilsa Lozano confesará si sigue amando al padre de sus hijos, Miguelón

El último programa de 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano estuvo revelando algunas de sus confesiones más íntimas en 9 preguntas. Ahora, el siguiente programa pasarán la segunda parte de la exvengadora donde hablará de la relación que tiene con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

¿Tilsa ama al padre de sus hijos?

En el programa de Beto Ortiz, acaban de revelar la promoción de la segunda parte de las confesiones de Tilsa Lozano. Es así como le realizan una pregunta muy importante, donde al ser consultada muestra una clara reacción.

La exvengadora fue consultada si '¿Amas a Miguelón?'. Durante la promoción no se puede observar cuál fue la respuesta de la conductora de televisión, pero se puso evidentemente muy nerviosa. En otro momento, le realizan otras preguntas sobre infidelidad haciendo referencia al Loco Vargas.

"¿Admitirías que con el tiempo ha cambiado tu visión de la infidelidad?" "Yo he sido bien estricta con la infidelidad (cuando ha sido contra ti) No voy hacerme la calzón con bobos, ni voy hacerme la 'yo no hice esto o lo otro'. A mí nunca me dijeron 'me voy a separar', a mí me dijeron 'estoy separado'", reveló la madre de familia.

Incluso, casi al final revela que siempre quiso tener su familia constituida, pero hasta el momento no lo ha logrado y se conmueve en el mismos programa 'El valor de la verdad'.

"Me casé y todo, para mí el concepto de familia es un sueño, es un anhelo, es algo que siempre quise", acotó.

Las preguntas que ya respondió en EVDLV

Entre las preguntas que respondió fueron: "¿Te arrepientes de haber sido enamorada del 'Loco' Vargas?", "¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?", "¿Te quemaron el rostro con un cigarro?", "¿Te corretearon a balazos?", "¿Fue tu última relación sexual en febrero?", "¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?", "¿Sufriste ataques de pánico tras terminar con el padre de tus hijos?", "¿Te gustan los feos?" y "¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas?"

Todas las respuestas fueron sí, y la exvengadora ha estado explicando cada pregunta en el programa en vivo. Es así como la conductora de televisión pasó a la siguientes preguntas que serán emitidas en el próximo programa.

De esta manera, Tilsa Lozano se alista pare responder las próximas preguntas del sillón rojo en 'El valor de la verdad'. Lo que llamó la atención es que la conductora de TV responderá si aún sigue amando al padre de sus hijos, Miguelón.